Пройти ИТ-лагерь и попасть на стажировку в «Т1» смогут студенты со всей страны

ИТ-холдинг «Т1» продолжает прием заявок на летний образовательный интенсив для студентов технических направлений. В 2025 г. формат ИТ-лагеря «Т1» стал более гибким: пройти онлайн-обучение и поработать над реальными проектами смогут ребята со всей страны. Лучшие из них встретятся в очном финале, который пройдет в августе 2025 г. в трех городах России. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

К участию в лагере приглашаются студенты третьего-четвертого курсов бакалавриата и окончившие второй курс в 2025 г., а также учащиеся магистратуры по техническим и ИТ-специальностям. На первом этапе предусмотрено онлайн-обучение: интенсивы по пяти ИТ-направлениям на выбор (frontend- и backend-разработка, тестирование, аналитика и администрирование), практические задания и мастер-классы по развитию «гибких навыков». Далее участники сформируются в проектные команды и при поддержке менторов разработают решения для реальных задач из бэклога внутренней автоматизации ИТ-холдинга «Т1».

Финальный этап пройдет в формате однодневного соревнования, где команды защитят свои проекты перед экспертами «Т1». Участники также смогут пройти собеседования и получить предложение на стажировку в компании. Ожидается, что на разных этапах участие в ИТ-лагере примут более 1500 человек.

«Развитие молодых талантов – важная часть стратегии «Т1». Мы вовлекаем в образовательный процесс ведущих экспертов компании и делаем упор на практическую работу, чтобы создавать реальные карьерные возможности для нового поколения ИТ-специалистов», — отметила Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга «Т1» по персоналу.

Программа ИТ-лагеря «Т1» помогает студентам технических специальностей получить первый опыт работы в команде, познакомиться с ИТ-индустрией изнутри и найти карьерные возможности в одном из крупнейших технологических холдингов страны. Регистрация открыта до 3 июля 2025 г., онлайн-обучение стартует 8 июля, а очные финалы пройдут в августе 2025 г.