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РТУ МИРЭА подписал соглашение о сотрудничестве с группой Arenadata

Российский технологический университет МИРЭА заключил соглашение с группой Arenadata. В рамках сотрудничества планируется обучить продуктам компании свыше 3,5 тыс. студентов и повысить квалификацию профильных преподавателей. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Разработчик ПО по работе с данными Arenadata намерен предоставить для обучения СУБД Arenadata DB (ADB) и экосистему Arenadata Hadoop (ADH). Благодаря сотрудничеству с компанией будущие ИТ-специалисты смогут получить востребованные на рынке труда знания и умения, связанные с хранением, обработкой и анализом больших данных. Только за 2025 г. к работе с продуктами группы Arenadata планируется подготовить более 3,5 тыс. студентов и 23 преподавателя вуза.

По словам директора Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрея Зуева, продукты, которые предоставляются Arenadata, являются важной составляющей актуализации материалов учебных дисциплин.

«Обучение продуктам группы Arenadata является актуальным и значимым ввиду замещения иностранных продуктов отечественными инструментальными средствами для работы с большими данными», — сказал представитель РТУ МИРЭА.

Как отметил директор по работе с вузами Arenadata Игорь Петров, в рамках обучения студентов и преподавателей РТУ МИРЭА станет для компании одним из основных образовательных партнеров.

«Сотрудничество с РТУ МИРЭА — стратегический этап нашей образовательной программы. Более 3,5 тыс. студентов ежегодно получат возможность изучить программные продукты Arenadata DB и Arenadata Hadoop и освоить современные технологии на базе российской платформы. Наша основная задача — охватить как можно большее количество студентов, чтобы будущие ИТ-специалисты имели все необходимые навыки по работе с большими данными», — сказал Игорь Петров.

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