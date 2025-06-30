Таск-трекер Kaiten запустил реферальную программу

Сервис управления задачами Kaiten представил открытую реферальную программу, участие в которой доступно всем желающим — вне зависимости от того, являются ли они клиентами таск-трекера. Это один из первых подобных кейсов на B2B-рынке ИТ-продуктов. Об этом CNews сообщили представители Kaiten.

Чтобы стать участником программы, достаточно зарегистрироваться в личном кабинете, получить персональную ссылку и поделиться ею с теми, кого может заинтересовать сервис. При оформлении подписки на облачную версию таск-трекера с использованием реферальной ссылки, партнеру начисляется комиссия в размере 15%. Вознаграждение сохраняется на протяжении двух лет с момента первой оплаты.

Участвовать могут самозанятые, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Все начисления и статус приглашенных компаний доступны в личном кабинете в режиме реального времени.

Реферальная программа — часть стратегии Kaiten по развитию устойчивых каналов роста за счет профессионального сообщества и лояльных пользователей. За первую неделю к программе уже присоединились более 20 участников.

«Многие наши пользователи рекомендуют Kaiten коллегам и знакомым. Мы решили поддержать тех, кто помогает находить полезные инструменты, и сделали процесс максимально простым. В отличие от классических агентских моделей с договорами и обязательствами, мы сделали формат максимально простым: без оформления документов, сопровождения клиентов и сложных условий участия», — сказал Денис Разнометов, генеральный директор Kaiten.