CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Кадры ИТ в госсекторе
|

Почти 15 тыс. сертификатов выдано за месяц работы платформы по подтверждению ИТ-компетенций

Месяц назад запустилась национальная платформа по подтверждению ИТ-компетенций. За это время более пяти тыс. пользователей получили свыше 14,6 тыс. сертификатов. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Пройти тестирование может любой желающий вне зависимости от уровня образования. Это добровольно и бесплатно. Самому юному пользователю, успешно прошедшему тестирование, — 14 лет. Самому старшему — 83 года.

В каких регионах выдано больше всего сертификатов

Москва — более четырех тыс.

Санкт-Петербург — более 1,5 тыс.

Московская область — 480 сертификатов

Краснодарский край — более 450

Свердловская область — почти 400

Сейчас для прохождения доступны тесты подтверждения теоретических знаний по 12 языкам программирования и практических навыков написания кода по пяти популярным языкам. В течение года появится возможность проверить свои навыки еще по двум теоретическим и двум практическим компетенциям.

Самые популярные теоретические направления

Linux — более 2,6 тыс. сертификатов

API — более 1,7 тыс. сертификатов

HTML — более 1,5 тыс. сертификатов

JavaScript — более 1,2 тыс. сертификатов

Docker — более 1,2 тыс. сертификатов

Самые популярные практические навыки

Python — более 400 сертификатов

Язык программирования SQL — более 200 сертификатов

C# — более 200 сертификатов

Java — более 190 сертификатов

PHP — более 180 сертификатов

Подтверждение ИТ-компетенций поможет работодателям точнее оценивать кадровый потенциал кандидатов. Специалисты смогут получить конкурентное преимущество и объективно оценить свои навыки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как системы принятия решений меняют бизнес-процессы

Российские Windows-сисадмины спасены от инфляции. Зарплаты стремительно растут, требования стоят на месте

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов

Власти объявили, какие частоты для 5G продадут, и как конкретно их будут продавать

Алексей Парасына, «Норсофт»: Мы не физически измеряем, а вычисляем количество вредных выбросов

Иностраные интернет-магазинам в России грозит массовая блокировка. В опасности даже любимые россиянами сервисы

Конференции

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Показать еще

Наука

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое
Показать еще