Работодатели рассказали, какие меры помогают удерживать сотрудников

Согласно результатам опроса hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, большинство компаний признают важность удержания персонала. Более половины работодателей (58%) заявили, что забота о стабильности команды всегда была в фокусе их бизнеса. Еще 22% начали уделять этому повышенное внимание в последние два года: 5% – с начала 2025 г., 10% – с 2024 г., 7% – с 2022 г. Только 17% компаний пока не считают удержание ключевым направлением. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Опрос проходил с 28 февраля по 22 марта 2025 г. среди более 200 российских работодателей.

Работодатели также оценили, насколько усилились меры по удержанию персонала по сравнению с 2019 г. Более трети респондентов (36%) полностью согласны с тем, что компания делает сейчас гораздо больше, чем раньше. Еще 38% выбрали средние оценки («3» и «4»), то есть скорее считают, что усилия возросли. При этом 26% поставили минимальные баллы («1» и «2»), полагая, что в компании за это время ничего не изменилось.

Чаще всего компаниям приходится удерживать линейный персонал – об этом заявили 49% участников опроса. Также в зону внимания попадают административные сотрудники, менеджеры среднего звена, специалисты по продажам и сотрудники ИТ и техподдержки (по 13-15%). Каждый пятый работодатель отметил, что удерживать приходится сотрудников всех уровней сразу, а 8% сталкиваются с необходимостью удержания топ-менеджеров.

Что касается масштаба программ удержания, чаще всего они применяются в индивидуальном порядке – такую практику описали 42% респондентов. Треть компаний (34%) старается распространять меры удержания на всех сотрудников без исключения, а остальные подходят к этому выборочно – по конкретным функциям (13%) или ролям (12%).

В числе самых распространенных мер удержания респонденты чаще всего называли систему дополнительной материальной мотивации (51%), нематериальную мотивацию (38%), контроффер с повышением зарплаты (32%), обучение и развитие (30%), гибкий график и формат работы (по 28%). Также упоминались корпоративные мероприятия, карьерные треки, внутренняя коммуникация, соцпакет и программы благополучия. При этом 11% признались, что не используют никаких методов удержания.

По мнению работодателей, наиболее эффективны именно финансовые и организационные меры: 64% считают, что лучше всего работают премии и бонусы, 55% – контрофер, 45% и 44% соответственно – гибкий график и гибридный формат работы. Также в топ входят соцпакет (40%), карьерные возможности (26%) и обучение (25%).

В то же время работодатели довольно критично оценивают эффективность некоторых практик. Наименее результативными, по их мнению, являются развитие неформальной жизни в компании (37%), программы благополучия (32%) и нематериальная мотивация (31%). Относительно слабые позиции и у обучения, а также внутренней коммуникации и обратной связи.

«Мы видим, что зрелость HR-направлений компаний растет и они все чаще предпочитают опираться в своих решениях на комплексную аналитику. Чтобы нанимать и удерживать нужный персонал, работодатели глубже изучают свои целевые аудитории, а ценностное предложение все чаще строится с учетом особенностей регионов, где ведется найм, городов и даже их отдельных районов. Такой подход оправдан и дает больше гибкости HR-стратегии: интересы, карьерные цели, потребности и ожидания соискателей различаются в зависимости от возраста, территории проживания, стиля жизни и других факторов. Поэтому бренд работодателя превращается в зонтичный бренд, в котором сочетаются отдельные наборы преимуществ и ценностей для разных групп соискателей и коммуникаций для них. Раньше, принимая решения о найме или продвижении сотрудника, компании руководствовались стереотипами и консервативными представлениями — часто это вело по ложному пути. Сегодня российский бизнес существенно меняет свою работу с сотрудниками», – сказала Нина Осовицкая, директор Бренд-центра hh.ru.

Что касается социального пакета, то его ключевым элементом работодатели считают ДМС – этот вариант назвали 79% участников опроса. Также в приоритете компенсация транспорта и питания, материальная помощь, оплата обучения и абонементов в спортзал. Наименее значимыми оказались программы психологической поддержки.

На вопрос о том, какую долю сотрудников удается удерживать, 19% компаний ответили, что сохраняют от 71% до 90% персонала. Еще 12% сохраняют от 51% до 70%, а 7% – до половины коллектива. При этом половина опрошенных (49%) отметили, что им удается удержать менее 30% сотрудников. Только 3% заявили, что удерживают всех без исключения. Остальные затруднились ответить.