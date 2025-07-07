«Авито Подработка»: спрос на подработку студентов весной вырос на 32% по сравнению с прошлым годом

Аналитики «Авито Подработки» выяснили, как изменился спрос на студентов на рынке частичной занятости весной 2025 г. По сравнению с аналогичным периодом 2024 г. число предложений о подработке с пометкой «для студентов» увеличилось на 32%. В среднем исполнителям предлагали вознаграждение в размере 48 432 руб. в месяц за неполный рабочий день. Однако в отдельных сферах — особенно в доставке и такси — студенты могут заработать больше, но с некоторыми оговорками. Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработки».

Весной 2025 г. самыми бурно растущими направлениями подработки для студентов стали службы такси и доставки. Так, количество предложений для водителей такси (+113%) и курьеров (+112%) выросло более чем вдвое. Причем это не только самые «горячие» по спросу направления, но и лидеры по потенциальному доходу: весной этого года водителям такси предлагали в среднем 121 089 руб. в месяц, курьерам — 129 170 руб. в месяц. Однако стоит помнить, что итоговая сумма дохода на этих позициях зависит от количества выполненных заказов и отработанных смен, региона, а также от тарифов и бонусов за работу в пиковые часы.

Для тех, кто не готов к разъездам, остаются более традиционные варианты подработки с фиксированным доходом. Весной этого года студентам стали на 70% чаще, чем годом ранее, предлагать подработку поваром-кассиром. Исполнителям обещают платить в среднем 58 923 руб. в месяц при частичной занятости.

Самые востребованные профессии на подработку с пометкой «для студентов», весна 2024/2025

Среди исполнителей наиболее популярными по сравнению с весной 2024 г. стали предложения о подработке фасовщиком (+105%), комплектовщиком (+104%), страховым агентом (+102%) и турагентом (+99%). В целом же весной 2025 г. исполнители откликались на «студенческие» позиции на 33% чаще, чем в 2024 г., что даже немного превысило рост спроса со стороны заказчиков (+32%) за этот же период.

«Рост спроса на подработку для студентов подтверждает активное развитие гибких форм занятости, особенно в сферах с высокой сезонной нагрузкой. Несмотря на привлекательные цифры потенциального дохода в такси и доставке, важно учитывать переменные факторы, влияющие на итоговый заработок. В то же время традиционные варианты с фиксированным графиком, такие как работа поваром-кассиром, тоже набирают популярность, что говорит о разнообразии интересов со стороны студентов при выборе подработки. Баланс между спросом и откликами исполнителей, в свою очередь, свидетельствует о здоровой динамике рынка подработки», — сказал директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.