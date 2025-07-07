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Треть российских компаний отдают техподдержку сетей на аутсорс из-за высокой стоимости содержания собственного штата

ИТ-компания «К2Тех» представила результаты исследования в области подходов российских предприятий к обслуживанию сетевой инфраструктуры. Опрос более 100 представителей крупного российского бизнеса из финансовой отрасли, промышленности, а также ритейла и телекома показал, что главными факторами передачи обслуживания сетевой инфраструктуры сервисному партнеру сегодня являются: высокая стоимость содержания собственного штата (33%), невозможность поддерживать высокие компетенции специалистов внутри компании (19%), невозможность самостоятельно поддерживать решения ушедших вендоров (15%). Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Авторы исследования также изучили основные критерии, по которым компании сегодня выбирают сервисного партнера. Опрос показал, что наиболее важным фактором для заказчиков является репутация и срок работы сервисного партнера на рынке (49%). Для 19% компаний важен комплексный подход к сервисному обслуживанию и наличие единой точки входа по всем обслуживаемым решениям. Еще 15% смотрят в первую очередь на наличие у сервисного партнера собственного склада запасных частей.

«После ухода ведущих западных производителей и постепенного перехода рынка на альтернативные решения, ИТ-инфраструктура компаний стала более сложной и разнородной. Обслуживание такого технологического стека требует высокой мультивендорной экспертизы и навыков работы как с ушедшими, так и с новыми производителями. Поэтому при выборе сервисного партнера заказчики сегодня смотрят в первую очередь на его опыт, надежность и готовность выполнить взятые на себя обязательства. По этой же причине на рынке сложился тренд на комплексность, при котором заказчики хотят получать сервисную поддержку в режиме “единого окна” по всему парку решений», – сказал Юрий Яновский, руководитель направления сервиса и аутсорсинга телекоммуникационных решений «К2Тех».

Кроме того, респонденты ответили, каких компетенций им не хватает в работе сервисного партнера: 49% отметили недостаток проактивности партнера в части предотвращения инцидентов и еще 37% выделили отсутствие рекомендаций по развитию инфраструктуры в соответствии с трендами рынка.

«На фоне разнородности ИТ-инфраструктуры и возросшего количества инцидентов, возникающих при миграции на новые решения, растет потребность заказчиков в проактивной технической поддержке и экспертной оценке состояния оборудования и ПО со стороны сервисного партнера. Все больше компаний включают соответствующие услуги в договор при заключении контракта. Это также подтверждает тренд на комплексность, когда ИТ-компания оказывает не просто инцидентную поддержку, а становится полноценным сервисным партнером по развитию инфраструктуры», – отметил Юрий Яновский.

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