Университет «Иннополис» внедрит свои ИТ-решения на Урале с помощью платформ «Инносфера» и «Космос»

Компании «Космос», «Инносфера» и университет «Иннополис» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве и дистрибьюции проектов в сферах промышленной автоматизации, робототехники и ИИ. Документ подписали руководитель направления центра продвижения цифровых решений российского ИТ-вуза Ильдар Галимов, гендиректор цифровой платформы «Инносфера» Константин Вольф и гендиректор экосистемы «Космос» Андрей Мисюра.

Подписанное соглашение предусматривает совместную с «Инносферой» разработку и реализацию проектов для внедрения решений университета Иннополис на Урале и закрепление партнёрства ИТ-вуза с промышленными предприятиями страны через сеть Торгово-промышленной палаты России.

Стороны договорились об использование платформ «Инносфера» и «Космос» как цифровых площадок по продвижению компетенций и продуктов Университета Иннополис в области сквозных технологий цифровой экономики.

Искандер Бариев, директор университета «Иннополис», сказал: «Это соглашение открывает новый этап в нашей работе с промышленными компаниями. Мы переходим от единичных проектов к системному внедрению решений Университета Иннополис через партнёрскую сеть, охватывающую ключевые промышленные регионы страны, в том числе — Средний Урал. Наши основные цели — развитие цифровых платформенных решений и сервисов для поддержки производства и бизнеса, а также содействие социально-экономическому развитию регионов через популяризацию и внедрение сквозных цифровых технологий, автоматизации, промышленной робототехники и искусственного интеллекта в производственную сферу».

Константин Вольф, генеральный директор платформы «Инносфера», сказал: «Этот альянс — логичное развитие нашей совместной работы с университетом “Иннополис“ и экосистемой “Космос”. Объединяя экспертизу ведущего ИТ-вуза, ресурсы крупнейшего промышленного региона и цифровую инфраструктуру “Инносферы”, мы создаём мощный инструмент для системной модернизации уральских предприятий. Наша платформа станет “точкой входа” для тиражирования передовых решений в роботизации и ИИ — от проектных лабораторий прямиком в цеха. Это не просто дистрибуция технологий, а формирование новой экосистемы, где каждый завод сможет найти и внедрить именно те инструменты, которые дадут ему конкурентное преимущество здесь и сейчас».

Андрей Мисюра, генеральный директор экосистемы «Космос», отметил: «Сотрудничество с “Инносферой” и университетом “Иннополис” предоставляет нашим предприятиям уникальные возможности для внедрения лучших цифровых решений в промышленности, роботизации производственных предприятий и дальнейшего роста и развития всех сторон соглашения».