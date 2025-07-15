S7 Group и НГУ договорились о кадровом партнерстве

S7 Group и Новосибирский государственный университет (НГУ) заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны объединят усилия для подготовки специалистов по разным направлениям: бизнес-информатика, экономика и менеджмент.

В рамках подписанного соглашения НГУ на своих образовательных программах будет готовить студентов, учитывая потребности S7 Group. В дальнейшем выпускники университета могут быть трудоустроены в S7 Group в Новосибирской области и в других городах.

«Мы рады начать стратегическое партнёрство с НГУ, которое позволит нам вырастить высококвалифицированных специалистов для авиационной отрасли. Совместная подготовка кадров — это инвестиция в будущее нашей отрасли и региона в целом. Мы уверены, что наше сотрудничество станет примером успешного партнерства бизнеса и образования», — отметил Евгений Чернышев, генеральный представитель S7 Airlines в Толмачево.

НГУ разработает и реализует образовательные программы и научные проекты совместно с S7 Group. S7 Group предоставит студентам возможность проходить практику на своих площадках и поддержит развитие инновацию кампуса, чтобы создать комфортные условия для проживания и обучения. Также компания организует на своих предприятиях различные мероприятия: дни открытых дверей, хакатоны, лекции – и примет участие в процессе привлечения абитуриентов на программы НГУ.

«Это историческое событие для нашего университета. Сотрудничество с лидером авиационной отрасли откроет новые горизонты для наших студентов и укрепит позиции НГУ как центра подготовки профильных специалистов. Благодаря нашему сотрудничеству, выпускники получат востребованные навыки и хорошие возможности для трудоустройства», — сказал ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.