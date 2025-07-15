В 2025 г. 638 студентов окончили образовательные программы Сбербанка в ведущих вузах страны

В 2025 г. дипломы совместных образовательных программ Сбербанка получили 638 выпускников. За последние пять лет такие программы окончили 3,5 тыс. студентов. Из года в год увеличивается количество программ и треков обучения. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сбербанк реализует совместные образовательные программы с 28 вузами из 17 городов России: Владивостока, Вологды, Екатеринбурга, Йошкар-Олы, Казани, Калининграда, Кемерово, Красноярска, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Пензы, Ростова-на-Дону, Рязани, Самары, Санкт-Петербурга и Хабаровска. Сегодня это 54 образовательных программы, в том числе 41 программы цифрового профиля. На них учатся 3000 студентов.

Для московских студентов Сбербанк организовал торжественный выпускной Digital Glam 2025. Его посетили 268 выпускников МГУ им. М. В. Ломоносова, НИТУ МИСИС, МФТИ и НИУ ВШЭ — вместе со Сбербанком они изучали кибербезопасность, искусственный интеллект, создание и развитие высокотехнологичного бизнеса, программную инженерию, машинное обучение и анализ данных, высоконагруженные распределенные системы, радиотехнику и компьютерные технологии, финансовые технологии.

Анна Смирнова, выпускница Бизнес-школы МФТИ и Сбербанка: «Обучение на программе МФТИ и «Сбера» помогло мне понять, как научная идея может стать востребованным продуктом. За два года я прошла путь от лабораторных экспериментов до создания MVP и погрузилась в реальные механизмы вывода разработки на рынок. Это была не просто магистратура, а трансформация мышления: от науки к действию, от идеи к влиянию. Будущим абитуриентам я желаю не бояться мечтать масштабно и превращать научные открытия в реальные продукты и сервисы».

Дмитрий Янаков, руководитель направления по исследованию данных департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбербанка: «Изначально я выбирал совместную программу «Сбера» и факультета компьютерных наук ВШЭ @Финансовые технологии и анализ данных», поскольку хотел дальше развиваться в Data Science с упором на финансовую составляющую. На программе было много прикладных курсов с преподавателями из «Сбера», которые рассказывали реальные кейсы применения различных методов. Это значительно повышало вовлеченность в занятия. Более того, я сам сейчас работаю в «Сбере», а мой руководитель — это мой бывший преподаватель на одном из курсов, поэтому обучение на программах «Сбера» – это еще и возможность зарекомендовать себя на будущее».

Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель блока «Люди и культура» Сбербанка: «Вместе с ведущими университетами страны мы создаем пространство для развития молодых талантов в сфере ИТ и анализа данных. Здесь можно смело экспериментировать, учиться на собственных ошибках, создавать настоящие проекты бок о бок с профессионалами своего дела. Команда «Сбера» всегда рада выпускникам и готова делиться знаниями и опытом, чтобы у нашей молодежи была возможность делать важные вещи для своего будущего».

Первые совместные образовательные программы с вузами Сбербанк начал разрабатывать еще в 2014 г.