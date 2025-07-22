CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
|

Стартовал приём заявлений на ИТ-отсрочку от срочной службы в осенний призыв

Минцифры сообщило о том, что до 6 августа включительно ИТ-специалисты могут подать заявку на получение отсрочки от срочной службы в армии в осенний призыв 2025 г. через «Госуслуги». Для граждан, состоящих на воинском учёте в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к нему, действуют другие сроки.

До 11 августа работодатель должен подтвердить данные о сотруднике в своём личном кабинете и направить их в Минцифры.

Если специалист не отправит свои данные сам, организация может самостоятельно внести работника в списки на отсрочку.

На что обратить внимание сотрудникам: тщательно проверяйте данные о себе — военкомат, компания, ИНН, вуз, номер диплома и т.д.; убедитесь, что отдел кадров передал сведения о вас в Минцифры; сохраните свой номер заявления на «Госуслугах».

Минцифры передаст информацию Минобороны до 1 сентября. Призывная комиссия примет решение по отсрочке с 1 октября по 31 декабря.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ФТИ и IVA Technologies объявили о стратегическом партнерстве

В Крыму появится новый сотовый оператор

Сергей Голицын, «Т1 ИИ»: ИИ уже сейчас меняет характер работы многих профессий

ФТИ и IVA Technologies объявили о стратегическом партнерстве

Какая CRM подойдет вашей компании? Тест

Российские борцы со ИТ-сбоями: Переход на российское ПО сильно ударит по операторам связи и провайдерам интернета

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще