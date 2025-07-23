Axenix и RightStep стали партнерами в области комплексной цифровизации промышленных предприятий

Компании Axenix и RightStep расширяют сотрудничество, направленное на внедрение передовых цифровых решений для промышленного сектора. Новое партнерское соглашение охватывает полный цикл работы с продуктами RightStep – от интеграции до управления проектами и контроля качества их реализации. Компании уже реализуют первые совместные проекты, сочетая технологическую экспертизу RightStep и отраслевой опыт Axenix.

RightStep предлагает рынку кроссфункциональное решение СПМ (система планирования и мониторинга) RightStep, разработанное для задач машиностроения и дискретного производства. Платформа объединяет функционал MES, APS, элементы управления цепочками поставок SCM и техсоставами изделий PLM, позволяя предприятиям оптимизировать ключевые производственные процессы в рамках единой системы. Такой подход избавляет клиентов от необходимости интеграции множества разрозненных решений и существенно снижает сложность цифровой трансформации.

Axenix будет выступать в роли консультанта и интегратора по внедрению продуктов СПМ RightStep, а также оказывать услуги по контролю качества и управлению проектами.

Axenix и RightStep планируют совместно развивать предложения для промышленного сектора, помогая предприятиям повышать операционную эффективность в условиях цифровой экономики.

В рамках партнерства специалисты Axenix прошли обучение работе с продуктами RightStep, что позволяет компании предлагать клиентам полный спектр услуг по внедрению и сопровождению этих решений.

«В сотрудничестве с Axenix мы видим стратегическую ценность – это команда с глубокой экспертизой и проверенной репутацией в реализации сложных проектов, способная обеспечить высочайший стандарт качества внедрений. Для нас важно, что Axenix дополняет наши технологические решения своим пониманием производственных процессов: берет на себя экспертизу и реализацию, в то время как мы фокусируемся на адаптации платформы под конкретные задачи клиента. Такой симбиоз позволяет предлагать рынку по-настоящему завершенные решения в сочетании с надежной и качественной реализацией проекта внедрения», – сказал Дмитрий Маслов, руководитель направления СПМ компании RightStep.

«RightStep для нас – один из сильнейших вендоров на рынке промышленных решений, предлагающий действительно комплексный продукт. Их платформа объединяет MES, APS и элементы PLM/PDM, что делает её идеальным выбором для машиностроения и дискретного производства. Это не просто ПО – это готовый инструмент для цифровой трансформации, который работает даже за рамками машиностроения. Многим предприятиям не нужны десятки разрозненных систем – им требуется одно интегрированное решение, закрывающее все ключевые процессы. Именно это и предлагает RightStep, а наш отраслевой опыт поможет клиентам максимально эффективно внедрять эти технологии», – отметил Виктор Трапицын, руководитель направления управления производством компании Axenix.