Ученые Пермского Политеха разработали модель прогнозирования курса биткойна с учетом индекса страха и жадности

Эксперты Пермского Политеха провели исследования и выяснили, что одним из ключевых элементов, который часто упускается из виду, но имеет сильное влияние на биткойн, является психологическое состояние участников рынка. Ученые разработали новый метод прогнозирования курса, основанный на нейросетях, учитывающий помимо исторических данных о ценах и объемах торгов еще и индекс страха и жадности (FGI) — специальный показатель, который отражает эмоциональный фон рынка на основе анализа новостей, социальных сетей и поведения инвесторов. Результаты показали, что учет эмоционального фактора позволяет повысить точность прогнозов в среднем до 10%, что критически важно для участников крипторынка. Аналогичных моделей в России на сегодняшний день нет. Об этом CNews сообщили представители Пермского Политеха.

Исследование опубликовано в научной статье. Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Прогнозирование стоимости биткойна остается сложной задачей из-за его высокой волатильности — скорости и размаха изменения цен, а также зависимости от множества факторов, в том числе макроэкономических трендов.

Например, в марте прошлого года биткойн вырос до $71 тыс. на фоне слухов о возможном одобрении ETF для Ethereum — биржевого фонда, упрощающего инвестиции в криптовалюту без еt прямой покупки. Но уже в июле курс упал до ;56,7 тыс. Снижение было вызвано двумя ключевыми факторами. Во-первых, правительство Германии начало распродажу конфискованных биткоинов, увеличив предложение на рынке, а во-вторых, возобновились выплаты кредиторам обанкротившейся десятилетие назад биржи Mt.Gox, что привело к дополнительному давлению со стороны крупных держателей криптовалюты. Оба события создали избыточное предложение биткоинов на рынке в короткий период, что и спровоцировало коррекцию курса. В ноябре 2024 г. цена биткоина стала расти, и 15 декабря уже стоил $106,5 тыс., что связывают со спекуляциями о том, что администрация Трампа может признать его резервным активом США.

В 2025 г. на фоне быстроменяющихся новостей цена биткоина продолжает сильно варьироваться, достигая наименьших значений в апреле и марте (ниже $80 тыс.) и исторического максимума в июле $120 тыс.

Российских исследований по прогнозированию курса биткойна немного, информационное пространство и эмоциональный фон в них почти не учитываются. Традиционные методы и модели, как в случае с обычной валютой, здесь работают не так успешно и не дают высокой точности прогноза, поскольку биткойн реагирует не только на экономику, но и на психологию толпы. Поэтому зарубежные ученые активно используют для предсказания колебания цен анализ соцмедиа, но в связи с блокировками некоторые иностранные социальные сети недоступны в России.

Ученые Пермского Политеха разработали модель прогнозирования курса биткоина на основе двух нейронных сетей — LSTM (Long Short-Term Memory) и GRU (Gated Recurrent Units). Чтобы повысить точность ученые подключили к анализу индекс страха и жадности (FGI), который отражает психологическое состояние рынка.

В своем исследовании эксперты обучали две нейросети на двух тыс. данных о ценах биткойна и объемах торгов с Binance — крупнейшего онлайн-сервиса обмена цифровых валют.

«80% данных пошло на обучение нейросетей, а оставшиеся 20% мы применяли для проверки точности результата. Такую процедуру повторяли 200 раз, обрабатывая информацию небольшими порциями по 32 значения, словно если бы изучали иностранный язык по 32 слова за раз. После прогнозирования приводили полученные цифры к реальному диапазону цен биткойна. Чтобы сделать достоверные выводы, мы смотрели на три показателя ошибок: среднее отклонение от реальной цены, неточности в процентах и ежедневную погрешность», — сказал Андрей Затонский, заведующий кафедрой «Автоматизация технологических процессов» Березниковского филиала ПНИПУ, доктор технических наук.

В ходе экспериментов ученые протестировали свои модели на разных временных периодах с разной рыночной динамикой. В одном из таких, относительно стабильном, нейросеть LSTM с учетом индекса страха и жадности показала среднюю абсолютную ошибку в $1,169 тыс., что на 6,2% лучше модели без учета психологического фактора.

«Особенно показательным стал ноябрьский период 2024 года, когда биткоин впервые преодолел отметку в $100 тыс. на фоне президентских выборов в США. В этих условиях преимущество модели с учетом психологического фактора стало еще заметнее — погрешность сократилась на 147 долларов по сравнению с обычной нейросетью, что в процентном соотношении составило 8,3%», — сказал эксперт ПНИПУ.

Исследование ученых наглядно доказывает, что учет психологического фактора через индекс FGI позволяет нейросетям делать более точные прогнозы курса биткоина в различных рыночных условиях. Среднее улучшение точности составило 5-10%. При этом наибольшую эффективность показала LSTM-сеть, которая лучше справлялась с анализом долгосрочных зависимостей в данных.

Эти результаты открывают новые возможности для создания более надежных систем прогнозирования на крипторынке, которые будут учитывать не только экономические факторы, но и эмоциональную составляющую. В перспективе разработка пермских ученых может быть адаптирована для других криптовалют и финансовых инструментов, что сделает инвестиционные решения более обоснованными.