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Умение применять ИИ — отныне обязательное требование к кандидатам на работу в Сбербанке

Сбербанк делает еще один шаг к ИИ-трансформации: теперь базовые знания искусственного интеллекта обязательны как для действующих, так и для новых сотрудников. Требования к специфике таких знаний и навыков различаются в зависимости от профиля кандидата. Вакансии обновлены на карьерном портале «Работа в Сбере». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Для специалистов первой линии, которые напрямую работают с клиентами, ключевое требование — способность применять ИИ-инструменты для более эффективного решения повседневных задач. Речь идет о базовых навыках работы с нейросетями — эти компетенции проверяются уже на собеседовании. Кандидатов спрашивают об использовании ИИ-инструментов в работе и повседневной жизни.

Специалистам аналитических и ИТ-направлений нужно иметь более глубокие знания. От них ожидают системной интеграции ИИ в профессиональную деятельность. Для проверки таких навыков на собеседованиях введены практические задания. Отдельное тестирование — фактчекинг и рерайтинг с помощью нейросетей.

Наибольшие требования предъявляются к разработчикам. Они должны не только свободно ориентироваться в ИИ-инструментах, но и понимать принципы их работы, а в идеале иметь опыт создания собственных ИИ-решений. Компетенции оцениваются на углубленных технических собеседованиях с профильными экспертами.

Руководителям высшего звена критически важно понимать возможности искусственного интеллекта и уметь принимать управленческие решения с опорой на данные, полученные с помощью интеллектуальных систем. Кросс-интервьюер проверяет инновационность и адаптивность кандидата на руководящую должность с учетом его знаний и опыта применения ИИ, который оценивается в комплексе и соотносится с требованиями к конкретной позиции.

От стажеров и студентов требуется только желание обучиться работе с ИИ — Сбербанк поможет научиться применять нейросети в работе. Банк берет на себя в том числе образовательную функцию.

Если на собеседовании становится понятно, что кандидат еще не сталкивался с искусственным интеллектом, банк готов его нанять, но с обязательным условием в период испытательного срока пройти базовые курсы Сбербанка по ИИ. Учитывая, что кассиры в отделениях банка работают с внутренней системой «СБОЛ Pro», в которую встроен GigaChat, навык использования ИИ необходим.

Если специфика будущей работы кандидата никак не связана с использованием ИИ (уборщики, грузчики), то такие требования не предъявляются. Любой сотрудник Сбербанка может пройти базовые курсы использования ИИ в работе и повседневной жизни на платформе «Пульс».

Порядка 15% кандидатов-разработчиков ошибочно полагают, что их работа в банке будет связана исключительно с разработкой ИИ-решений, хотя обычно это касается использования готовых И-инструментов для повышения эффективности.

В Сбербанке отмечают, что кандидаты нормально воспринимают требования по умению применять искусственный интеллект — это не вызывает вопросов. В целом в банке число откликов на вакансии растет. Если в первом полугодии 2024 г. в Сбербанк поступило 1,7 млн откликов, то за первые шесть месяцев 2025 г. — уже 2,05 млн. Рост составил 20,5%.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Искусственный интеллект — это бустер эффективности для каждого. Все сложнее найти сферу деятельности, где ИИ-инструменты были бы бесполезны. В своей работе я использую AI постоянно — это помогает больше успевать и принимать более качественные решения. И мы видим, что сотрудники, которые владеют этими технологиями, демонстрируют более высокую производительность, причем иногда кратно более высокую. Поэтому мы заинтересованы в людях, умеющих применять ИИ и в работе, и в жизни. Если 30 лет назад в резюме часто встречалась фраза "Уверенный пользователь ПК", то сегодня требуются уверенные пользователи искусственного интеллекта».

Банк продолжает совершенствовать систему оценки ИИ-навыков кандидатов, параллельно развивая профильные образовательные программы для команды. В зависимости от специальности в Сбербанке можно пройти обучающие курсы на платформе «Пульс»: «Введение в ИИ-агенты», «Работа с LLM GigaChat», «Генеративное искусство», «Введение в искусственный интеллект», «Погружение в AI», «Генерация видео», «Генерация аудио», «Машинное обучение», «Проектирование архитектуры решений на базе технологий AI», «Разработка мультиагентных систем для ИТ-архитекторов», «Промпт-инжиниринг в анализе данных», «Нейронные сети и глубокое обучение» и др.

Особое внимание уделяется интеграции корпоративных разработок в сфере генеративного искусственного интеллекта, таких как GigaChat, в бизнес-процессы. Например, Сбербанк внедряет мультиагентные ИИ-системы в инкассацию для еще более безопасной и эффективной перевозки денег и ценностей. ИИ-помощников планируется использовать на всех этапах — от подготовки бригад перед выездом на маршруты до взаимодействия с клиентами.

Комплексный подход позволяет Сбербанку не только соответствовать вызовам цифровой эпохи, но и задавать новые стандарты работы в финансовом секторе.

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