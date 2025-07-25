13 новых программ бакалавриата запускает ИТ-холдинг «Т1» в партнерстве с ведущими вузами страны

С 1 сентября 2025 г. в шести российских вузах стартует обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта, разработанным при поддержке ИТ-холдинга «Т1». Программы реализуются за счет федерального гранта и станут частью национального проекта по подготовке ИТ-специалистов топ-уровня. Эта инициатива позволит сократить дефицит квалифицированных ИТ-кадров, на который указывают более 50% работодателей в России. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Учащиеся новых образовательных программ «Т1» и вузов получат экспертные навыки в области машинного обучения, разработки интеллектуальных систем, программной инженерии и системного программирования. Лучшие студенты будут приглашены на стажировки в «Т1» и смогут претендовать на именные стипендии от компании. К 2030 г. выпускниками программ станут более 900 человек.

По направлению «Искусственный интеллект» ИТ-холдинг «Т1» взаимодействует с Финансовым университетом при Правительстве России, Новосибирским государственным университетом (НГУ) и Рязанским государственным радиотехническим университетом (РГРТУ им. В.Ф. Уткина). В сфере «Информационные технологии» новые программы бакалавриата будут запущены в Московском авиационном институте (МАИ), Нижегородском государственном университете (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) и Уральском федеральном университете (УрФУ).

Учебные планы новых образовательных программ разрабатываются с участием «Т1», что обеспечит выпускникам актуальные знания и навыки для работы на позициях уровня middle+. Особый акцент сделан на практической подготовке. Уже во время учебы студенты смогут решать реальные задачи бизнеса, в том числе с использованием современных инструментов «Т1» – платформы разработки «Сфера» и CAE-системы для численного моделирования расчетов «Инженерный анализ Т1». Эксперты холдинга выступят в роли преподавателей профильных дисциплин.

«Мы видим свою миссию не только в создании инновационных решений, но и в формировании кадрового резерва для всей отрасли. Для ИТ-холдинга «Т1» участие в разработке образовательных программ — это стратегический шаг по подготовке высококвалифицированных кадров, без которых невозможно реализовывать масштабные проекты цифровизации. Наши совместные с вузами программы обучения помогут студентам получить навыки и компетенции, востребованные у работодателей, в том числе у Т1», — отметила Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга «Т1» по персоналу.

Обучение по новым программам бакалавриата в названных университетах стартует 1 сентября 2025 г., за исключением ННГУ, где занятия начнутся 1 октября 2025 г.