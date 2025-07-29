Группа RW+ заключила стратегическое партнерство с агентством Runway

Группа RW+ объявляет о стратегическом партнерстве с Runway по вопросам RnD и разработки продуктов для цифровых коммуникаций. Компании будут сотрудничать в направлении анализа потребностей клиента в технических решениях, кастомных разработках и в технологическом консалтинге. Об этом CNews сообщили представители группы RW+.

«В начале года мы анонсировали переход к платформенному развитию, для развития цифровой инфраструктуры обслуживания маркетинга: от анализа данных и планирования коммуникаций до найма и повышения квалификации сотрудников. Партнерство с Runway — первый шаг. Мы планируем развивать технологические партнерства с разными компаниями для разработки продуктов и кастомных решений для клиентов группы», — сказала генеральный директор группы RW+ Олеся Ромодина.

Runway выросла из digital-агентства Realweb, которое входит в группу RW+. В 2013 г. компания выделилась в самостоятельное подразделение со специализацией в web-разработке и SEO. Сегодня компания сфокусирована на решении задач клиентов в области ИИ-трансформации и разработке AI-first решений. Владимир Новоселов, ранее возглавлявший технологическое направление RW+, переходит на позицию управляющего партнера Runway. В новой роли он продолжит работу с RW+ по совместным продуктовым направлениям.

Одновременно с этим группа RW+ в рамках продолжения платформенной трансформации выделяет в составе RW Tech новую структуру ИИ-лаб, которая будет заниматься разработкой ИИ-продуктов для рынка как самостоятельно, так и в рамках коллабораций и партнерств с другими участниками рынка. Выделение подобной структуры продиктовано разницей управленческих подходов и целеполагания. Главным фокусом RW Tech станет автоматизация и технологическое обслуживание всей группы, тогда как в ИИ-лаб сосредоточатся на быстром прототипировании и проверке гипотез.