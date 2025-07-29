Треть россиян замалчивают стресс на работе

«Русская Школа Управления» (РШУ) и сервис по поиску работы и персонала «Зарплата.ру» провели исследование и выяснили, что большинство сотрудников в России справляются со стрессом на работе в одиночку, а работодатели практически не предлагают помощи. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

В опросе приняли участие 1600 человек: сотрудники компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.

Каждый третий сотрудник предпочитает молчать о стрессе — 34% опрошенных никому не рассказывают о своем состоянии. Лишь 8% обсуждают стресс с руководителем, 22% — с коллегами. Чаще всего люди делятся переживаниями вне работы (с семьей и друзьями) — так ответили 36% респондентов.

Поддержка ментального здоровья: есть на бумаге, но почти никто не пользуется

Только 10% участников опроса сообщили, что в их компании существуют программы поддержки ментального здоровья. Однако даже среди них лишь 4% когда-либо пользовались этой возможностью. В 90% случаев подобных программ не существует вовсе.

Кроме того, в 89% компаний HR или руководство вообще не обсуждают с сотрудниками их ментальное состояние — стресс, выгорание и конфликты.

Кто должен говорить о ментальном здоровье

Почти половина участников (47%) считают, что именно руководитель должен быть инициатором подобных разговоров. Еще 24% полагают, что этим должен заниматься внешний специалист. 16% ждут этого от HR-специалиста и 9% — от членов команды. Только 5% готовы сами начать такой диалог.

Что помогает, а что нет

Сотрудники считают наиболее эффективными следующие меры*: финансовая компенсация за переработки — 72%; консультации с психологом за счет компании — 50%; разгрузочные дни без рабочих контактов — 40%; курсы по развитию эмоционального интеллекта — 31%; персональные часы «глубокой работы» без встреч — 21%; право отказаться от совещаний при перегрузке — 16%; исключение переработок и равномерное распределение нагрузки — 10%.

При этом символические инициативы воспринимаются, скорее, как формальность: 54% считают бесполезными подарки вроде мерча и сладостей, 51% — не верят в эффективность корпоративных челленджей, таких как «месяц без сахара» или «10 тыс. шагов в день». Тимбилдинги в нерабочее время тоже не пользуются популярностью — они не работают для 45% опрошенных.

Какие дополнительные бонусы помогут снизить стресс*: возможность взять дополнительный оплачиваемый выходной в сложный период — 56%; система делегирования задач при перегрузке — 45%; компенсация психотерапии или доступ к корпоративному психологу — 33%; запрет на рабочие сообщения в нерабочее время — 31%; обучение мягким навыкам — 23%; ограничение числа и длительности совещаний — 20%; запрет на работу в чатах в определенные часы — 14%.

«Открытость со стороны руководства играет ключевую роль в формировании безопасной среды, где сотрудники не боятся говорить о своем состоянии. Когда менеджер сам готов обсуждать вопросы стресса, выгорания и эмоциональной перегрузки — это снимает напряжение и дает сигнал: здесь можно быть честным. Люди гораздо легче делятся переживаниями, когда чувствуют, что их действительно хотят услышать, а не формально «спрашивают, как дела». Например, я всегда говорю о своих эмоциях на совещаниях по проектам. Кроме того, у нас на ежемесячных встречах команды есть простой ритуал: каждый говорит одним словом, в каком он сейчас настрое. Последний раз это были, например: «активно, перегружено, оптимизм, горизонт, производительно». Один этот круг говорит больше, чем любые опросники — сразу видно, у кого все на взлете, а кто близок к пределу. Если такие темы остаются табу, люди замыкаются в себе, копят напряжение и в итоге просто «выключаются» — снижается мотивация, падает продуктивность, растет текучесть. Регулярный диалог, человеческое отношение и личный пример руководителя — это основа здоровой рабочей атмосферы, где стресс воспринимается не как слабость, а как нормальная часть жизни, с которой можно и нужно справляться вместе», — сказала Анастасия Боровская, директор РШУ.

*Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.