Axenix завершил промышленное внедрение платформы In.Plan

Компания Axenix внедрила платформу интегрированного планирования In.Plan на крупном металлургическом предприятии. Решение переведено в промышленную эксплуатацию, что подтверждает его готовность к сложным промышленным внедрениям и способность заменять мировые аналоги, такие как SAP APO.

Внедрение платформы интегрированного планирования In.Plan позволило предприятию заменить устаревшую систему SAP APO, перейти на импортонезависимое решение, расширить горизонт планирования, учесть производственные и логистические ограничения, а также создать единый центр целеполагания на основе объемного планирования продаж и операций.

Функциональность модулей In.Plan Supply Planning и Optimizer, разработанная вендором с учетом лучших международных практик (в т.ч. SAP), помогла быстро адаптировать решение под бизнес-задачи компании и уже через два месяца после старта проекта прототип решения был успешно продемонстрирован бизнес-заказчику.

Технологической особенностью проекта стало первое в истории In.Plan развертывание системы в on-premise инфраструктуре заказчика с глубокой интеграцией в его цифровые системы. Также стоит отметить, что для решения оптимизационной задачи было настроено подключение к солверу стороннего вендора (возможность выбора солвера встроена в базовую функциональность модуля In.Plan Optimizer), а для интеграции данных – ETL-решение DatAx.

Проект стартовал с модулей Optimizer и Supply Planning. Специалистам Axenix потребовалось всего 5 месяцев для повторения функционала SAP APO SNP. Была достигнута 99% сходимость планов по десяти ключевым критериям. Полный цикл внедрения платформы занял 10 месяцев — это рекордный срок в металлургической отрасли для проектов такого масштаба.

Платформа In.Plan обеспечивает объемное планирование на среднесрочный горизонт, расчет маржинальных и исполнимых планов, гибкое сценарное моделирование, продвинутую аналитику и интерпретацию результатов.

In.Plan полностью заменила зарубежное решение, обеспечив при этом новые функциональные возможности. Заказчик также отметил удобство интерфейса, высокую производительность платформы и ее соответствие требованиям современного металлургического производства.

«Успешное внедрение In.Plan подтвердило, что российские разработки не только соответствуют, но и превосходят зарубежные аналоги по ключевым параметрам. Мы смогли предложить решение, которое учитывает специфику промышленного производства с его сложными технологическими цепочками. Проект объединил передовые технологии, гибкость архитектуры и глубокую отраслевую адаптацию», — прокомментировал Сергей Мозжеров, директор по продукту платформы In.Plan.

«В рамках проекта мы реализовали двухэтапный подход. Сначала заменили существующий функционал SAP APO, который не обеспечивал необходимой гибкости для поддержки динамично меняющихся требований бизнеса, и добились высокого качества планирования. На втором этапе команда Axenix сосредоточилась на развитии новых возможностей платформы для более эффективной поддержки бизнес-процессов. Одним из ключевых достижений стало создание центра компетенций внутри предприятия, который позволит адаптировать и развивать решение уже после завершения проекта», — добавил Артем Бобков, директор по управлению проектами Axenix.



Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием «АксТим». Axenix предоставляет широкий спектр профессиональных услуг в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2 800 сотрудников. Благодаря сочетанию уникальных знаний, опыта и компетенций более чем в 40 отраслях, предлагает услуги в области стратегии и бизнес-консалтинга, технологических решений и других операций, направленных на цифровизацию бизнеса.

Подробнее на www.axenix.pro

Подробнее о платформе интегрированного планирования In.Plan: https://in-plan.ru/