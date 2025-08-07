CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Большинство работодателей не видит разницы между бакалаврами, магистрами и специалистами

С 1 сентября 2026 г. в России вместо бакалавриата будет введено базовое высшее образование. Оно будет ближе к специалитету, но с более гибкими сроками обучения и акцентом на практическую подготовку. В фокусе внимания SuperJob — ситуация с бакалаврами на рынке труда: пока большинство рекрутеров рассматривает их наравне с магистрами и специалистами с высшим образованием. В опросе приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Отношение в бакалавриату в нашей стране претерпело изменения: если в 2009 г. только 43% работодателей рассматривали бакалавров наравне с претендентами, имеющими квалификацию специалиста/магистра, то сегодня — большинство — 72%. В каждой девятой компании диплом бакалавра приравнивают к справке о неполном высшем образовании (в 2009 — г. 35%). 7% рекрутеров рассматривают соискателей-бакалавров наравне с выпускниками колледжей.

С 1996 г. высшее образование в России перешло на Болонскую систему, вузы начали выпускать бакалавров и магистров. 47% россиян — за то, чтобы при трудоустройстве приравнять бакалавров к магистрам и специалистам, каждый шестой (17%) считает, что бакалавриат — это незаконченное высшее. 16 лет назад эти точки зрения разделяло 33 и 34% россиян соответственно. Каждый девятый сегодня считает, что при найме на работу следует рассматривать бакалавров наравне с выпускниками колледжей.

Закономерен тот факт, что чем старше россияне, тем меньше среди них респондентов, готовых поставить знак равенства между бакалаврами, магистрами и закончившими специалитет.

Ожидаемо, что большинство бакалавров (79%) не хочет проигрывать в конкурентной борьбе на рынке труда соискателям-магистрам и специалистам и считает, что необходимо при трудоустройстве рассматривать эти уровни образования на равных.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 188

Время проведения: 21 июля – 4 августа 2025 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

