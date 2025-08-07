«СберСпасибо» сменил сервис кадрового ЭДО на HRlink

Центр программ лояльности «СберСпасибо» перевел кадровый электронный документооборот на HRlink. После ухода с рынка первого поставщика КЭДО в 2024 г. компания выбрала новый сервис для удобства использования, обеспечив безопасность и широкие функциональные возможности для кадровых специалистов. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Дочерняя компания ПАО «Сбербанк» АО «ЦПЛ» («СберСпасибо») занимается реализацией и развитием программ лояльности по различным направлениям. Основной офис центра расположен в Москве, где сосредоточена вся кадровая работа. Кроме того, у «СберСпасибо» есть действующее подразделение в Новосибирске. Сегодня в штате компании трудоустроены 740 человек, из которых только 10-15% сотрудников ходят ежедневно в офис.

Компания отказалась от бумаги в кадровом делопроизводстве в 2022 г., однако спустя два года выбранный вендор принял решение уйти с рынка. Заказчику требовалось найти нового поставщика КЭДО и произвести миграцию на новую платформу за несколько месяцев — до истечения срока действия текущей лицензии.

В рамках внутреннего тендера «СберСпасибо» рассматривали три коммерческих предложения. По результатам заявочного этапа, выбор остановили на сервисе HRlink — решение понравилось понятным интерфейсом, в котором сотрудник сможет разобраться интуитивно, не тратя свое время на изучение новой платформы. Кроме того, у сервиса есть собственное мобильное приложение, а также поддерживается возможность двойного приглашения через sms-сообщение или в мессенджерах, что решает проблему подключения к КЭДО совместителей, у которых нет оперативного доступа к корпоративной почте.

HRlink обеспечивает возможности интеграции с учетной системой «1С:ЗУП», массовой загрузки и массового подписания документов, а также позволяет редактировать шаблоны и гибко настраивать маршруты оформления документации. Решение полностью отвечало требованиям отдела кибербезопасности компании.

Миграция на новую платформу заняла около двух месяцев и происходила в два этапа: в первую очередь на новую систему перешли штатные сотрудники, а затем — совместители. К ноябрю 2024 г. почти 700 сотрудников уже подключились к HRlink. В процессе миграции на новый сервис сотрудники могли пройти обучение, в котором также принимал участие представитель вендора. Кроме того, кадровый отдел использовал корпоративный телеграм-канал для более быстрого процесса перехода на новый сервис КЭДО.

«Время — один из самых ценных активов бизнеса. HRlink оптимизирует трудовые ресурсы и высвобождает время для профессиональной реализации. Так, в нашей компании кадровые специалисты теперь нашли слоты в расписании для изучения возможностей искусственного интеллекта в HR в рамках корпоративного университета. Без автоматизации КДП у них бы банально не хватило на это ни сил, ни времени», — сказала менеджер отдела по работе с персоналом «СберСпасибо» Маргарита Полухина.

«Мы живем в эпоху масштабных перемен. Человеку нужно успевать исследовать и адаптировать новые технологии к работе и жизни, поэтому тратить время и силы на рутинные задачи, которые могут быть удобно автоматизированы, становится не просто бессмысленно, но даже вредно. HRlink сегодня — это базовый инструмент кадрового специалиста, который стремится выполнять свою работу качественно и успевать идти в ногу со временем в своем профессиональном треке развития», — сказал партнер и директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин.