«Мон’дэлис Русь»: 70% родителей в России хотят, чтобы их дети работали в ИТ

Компания «Мон’дэлис Русь», производитель «Медвежонка Барни», узнала у родителей, кем мечтают стать их дети и как взрослые помогают с выбором будущей профессии. Отдельное внимание в исследовании уделили профессиям в аграрном секторе. 16% опрошенных родителей считают, что работа специалиста в области сельского хозяйства является перспективной.

Опрос, проведенный Аналитическим центром НАФИ, показал: родители чаще всего (70%) называют желательной для ребёнка профессию программиста. Также в топе у взрослых профессии инженера (50%), работа в области здравоохранения (50%) и науки (35%). При выборе будущей профессии для ребёнка почти все родители обращают внимание на уровень заработной платы (96%), безопасность (95%) и востребованность профессии (94%).

При этом только каждый пятый ребенок дошкольного и младшего школьного возрасте и (22%) интересуется информационными технологиями. Больше всего детям в России (25%) нравится работа в медицине.

По мнению 68% родителей, дети начинают интересоваться профессиями уже в дошкольном или младшем школьном возрасте, в каждом втором таком разговоре дети первыми поднимают эту тему. При этом каждый третий взрослый не знает, как рассказать ребёнку о разных профессиях. Столько же считают, что подобной информации для детей мало. Чаще всего родители просто разговаривают с детьми о разных профессиях (59%) или играют с ними в сюжетно-ролевые игры (40%).

