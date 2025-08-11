CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация
|

КамГУ им. Витуса Беринга запускает ИТ-программы с предпринимательским уклоном

Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга впервые в регионе объединил техническую подготовку и бизнес-образование в рамках одной ИТ-программы. Абитуриенты поступают на направление «Прикладные методы и приложения математики и информатики», получая навыки не только программирования, но и запуска собственных цифровых проектов. Об этом CNews сообщили представители КамГУ им. Витуса Беринга.

Программа включает два направления: «Прикладная математика и информатика» и «Прикладная информатика». Студенты вначале изучают общие дисциплины, а затем выбирают специализацию. Принципиальное отличие от классических ИТ-программ — системная подготовка в области проектного управления и предпринимательства.

Учебный план включает дисциплины по созданию стартапов, управлению проектами по методологиям Agile, Scrum и Waterfall, принятию решений на основе данных. Студенты освоят машинное обучение, анализ временных рядов, визуализацию данных и параллельные вычисления — навыки, которые можно применить в широком спектре областей.

«Мы движемся в сторону бизнес-информатики. Наши выпускники получают не только разработческие навыки, но и представление о том, как создавать проекты, управлять ими, оценивать риски и привлекать финансирование», — сказала и.о. ректора КамГУ им. Витуса Беринга Ольга Ребковец.

Практическую подготовку студенты пройдут в ключевых ИТ-компаниях региона: «Контур IT», «Кам 24», «Новые технологии», «», «ИТ-куб.Камчатка» при поддержке Министерства цифрового развития Камчатского края, а также в научных организациях-партнерах университета, таких как Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН и др. Студенты встретятся с реальными задачами по моделированию природных процессов, обработке научных данных и созданию специализированного программного обеспечения, получив опыт работы как в научной сфере, так и в коммерческих ИТ-проектах.

Выпускники смогут работать аналитиками данных, программистами, специалистами по машинному обучению, инженерами по моделированию процессов, но главное — ИТ-предпринимателями и бизнес-аналитиками. Такая универсальность особенно важна для регионального рынка труда, где специалист часто выполняет несколько ролей в рамках одного проекта.

Программа предусматривает получение дополнительной квалификации параллельно с основным обучением. Студенты уже с первых курсов смогут участвовать в исследованиях, работать с преподавателями, имеющими практический опыт в ИТ-индустрии.

Математические методы в КамГУ изучаются не как абстрактная теория, а как практический инструментарий для решения задач – от предсказания объемов нереста рыбы до моделирования вулканической активности. Такой подход делает фундаментальные знания востребованными в самых разных сферах: от науки о Земле до финансовой аналитики.

Также в рамках ИТ-кластера КамГУ им. Витуса Беринга реализует магистерскую программу «Математическое моделирование и анализ данных в естественных науках». Она готовит специалистов для работы на стыке математики, геологии и вулканологии — профиль особенно актуальный для региона с высокой сейсмической активностью. Партнерами программы выступают Новосибирский государственный университет и научные институты Дальневосточного отделения РАН.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

«Яндекс» разработал платформу для создания интернет-магазинов с ИИ-ассистентом без навыков программирования

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?

Разработка важных драйверов для Linux под угрозой. Проекты «осиротели» из-за массовых увольнений в Intel

У серверов истекает срок жизни, и критическому ПО не на чем работать. Что делать?

Что тормозит использование искусственного интеллекта

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще