VK расширяет представительство в Минске

VK объявила о переезде команды сотрудников в Минске в новый офис, расположенный в бизнес-центре «Аякс».

Растущие команды «ВКонтакте», «Дзена», «Одноклассников» и VK Tech переехали в новый современный бизнес-центр. Обновленный офис площадью 831 кв.м. станет новым рабочим местом для местных сотрудников «ВКонтакте», «Дзена», «Одноклассников» и VK Tech. Пространство спроектировано с учетом потребностей растущей команды и современных трендов организации рабочей среды. Офис в стиле хай-тек вместил просторные рабочие зоны, конференц-зал и переговорные, носящие аутентичные названия на белорусском языке – Родны кут (Родной уголок), Валошка (Василёк), Вясна (Весна), Сонейка (солнце), Каханне (любовь), Хваля – (волна).

Переезд обусловлен ростом штата и нацелен на создание максимально комфортных условий для работы и развития сотрудников VK в Белоруссии.

«Рост команды — это всегда вызов и большие возможности. Меньше чем за два года с момента открытия представительства VK в Республике Беларусь, штат местных сотрудников увеличился в 4,5 раза. Мы масштабируем инфраструктуру, инвестируя в комфорт и эффективность работы коллектива. Обновленный офис в Минске — это пространство, созданное с заботой о людях, которые здесь работают каждый день. Мы верим, что современная, технологичная и удобная среда вдохновляет на достижение амбициозных целей и способствует развитию наших продуктов. Забота о команде — это основа устойчивого роста», — сказала Ася Кучай, вице-президент по персоналу VK.

