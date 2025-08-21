CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес ИТ в банках
|

ИИ-помощник «Катюша» от ПСБ в восемь раз ускорил решение вопросов клиентов за счет технологии RAG

ПСБ первым на рынке применил технологию RAG (Retrieval Augmented Generation) при генерации ответов в чат-боте для бизнес-клиентов. Теперь средняя скорость решения вопросов клиентов в ИИ-помощнике «Катюша» в восемь раз быстрее, чем в стандартном сценарном боте.

Сценарный бот для ответа юрлицам задавал уточняющие вопросы, а затем выдавал ответ, прописанный в сценариях. При этом ИИ-помощнику с технологией RAG не требуется направлять клиентам дополнительные вопросы. При генерации текста в ответ на запрос пользователя такой чат-бот обращается к различным источникам, находя информацию в базах знаний и релевантных документах банка. Он оперативно анализирует данные и формирует наиболее полный и естественный ответ, адаптируя найденную информацию под контекст вопроса клиента.

База знаний, на которую опирается технология RAG, обновляется в реальном времени, что позволяет учитывать актуальные изменения.

«Применение технологии RAG — одна из значимых вех в стратегии внедрения генеративного искусственного интеллекта в процессы ПСБ. Она позволяет за считанные секунды формировать исчерпывающие ответы на любые вопросы, связанные с банковским обслуживанием наших клиентов малого и среднего бизнеса. За счет высокой точности и качества ответов чат-бот с технологией RAG повышает автоматизацию обработки вопросов пользователей: после масштабирования технологии на все тематики мы прогнозируем роста втоматизации практически на 10%», — отметил Дмитрий Шенберг, заместитель директора департамента электронного бизнеса малого и среднего предпринимательства ПСБ.

Рекламаerid:2W5zFJZzcjAРекламодатель: ПАО «Банк ПСБ»ИНН/ОГРН: 7744000912/1027739019142Сайт: https://www.psbank.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Батай, ИТ-директор банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно

Гендиректор разработчика ГЛОНАСС продержался на посту менее двух месяцев

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

Крупнейший в России энергетический холдинг создаст робота для подстанций, чтобы победить кадровый дефицит

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Российские Unix-сисадмины беднеют. Их зарплата выросла меньше, чем инфляция. Админам ОС Windows повезло больше

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: