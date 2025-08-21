CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

VK Education открывает набор на бесплатные курсы в ИТ, digital и креативе

VK Education запускает набор на бесплатные образовательные программы по ИТ, digital и креативным специальностям. Студентов ждут открытые онлайн-лектории и асинхронные курсы для новичков, углубленные курсы с отбором, кросс-кампусные программы в вузах, а также программа проектной деятельности VK Education Projects. Об этом CNews сообщили представители VK.

Образовательные программы VK Education разработаны под руководством экспертов VK, обучение проходит на прикладных кейсах. Лучшие студенты ряда программ смогут получить приглашение на стажировку или работу в VK.

Открытые курсы

В осеннем наборе на программы VK Education студентам будет доступно 22 курса по пяти направлениям: ИИ и анализ данных, разработка, информационная безопасность, креативные индустрии и non-tech.

Направления программ

Искусственный интеллект и анализ данных: «Основы искусственного интеллекта», «Основы машинного обучения», «Введение в анализ данных», «Математика для машинного обучения», «Системы обработки и анализа больших массивов данных», «Бизнес-аналитика».

Разработка: «Вводный курс по инструментам разработки», «Базовый Python», «Алгоритмы и структуры данных», «Системное программирование», «Ручное тестирование с VK Testers», «Базовый CSS» и «Базовый HTML»

Информационная безопасность: «Введение в основы информационной безопасности»;

Креативные индустрии: «Разработка игр и игровой рынок в России», «Маркетинг в игровой индустрии» и «Новые медиа: SMM и Digital-маркетинг».

Non-tech: «Введение в ИТ», «Продакт-менеджмент», «Лекторий по основам digital-профессий», «Старт в UX-исследованиях», «Гибкие навыки для старта карьеры».

Проектная деятельность

VK Education расширяет базу прикладных задач — осенью студентам станут доступны новые продуктовые кейсы VK. На программе VK Education Projects студенты смогут выбрать из 70 проектов по пяти направлениям: ИИ и анализ данных, информационная безопасность, разработка, продукт и креативные индустрии. В числе новых проектов — кейсы от команды мессенджера MAX. Студенты смогут поработать над исследовательскими задачами, связанными с функционалом мессенджера.

Программы в вузах

Осенью 2025 г. стартует обучение на более чем 40 программах VK Education в вузах-партнерах, среди которых — МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИУ ВШЭ, МФТИ, НИТУ МИСИС, МАИ, НИЯУ МИФИ, ИТМО, Центральный университет и др.е. Обучение в них будут вести эксперты VK и преподаватели вузов.

Также VK Education откроет набор студентов на кросс-кампусные программы в вузах. В учебные планы будут интегрированы курсы «Продакт-менеджмент в ИТ», «Безопасность приложений», «Рекомендательные системы», «Современный NLP. Большие языковые модели», «Углубленное ручное тестирование», «Разработка веб-сервисов на Golang», «Фронтенд-разработка», «Основы Android-разработки от RuStore» и «Управление ИТ-проектами».

