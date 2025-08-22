CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Внедрения
|

Сеть ресторанов «Сицилия» на 50% ускорила кадровый документооборот с сотрудниками с помощью сервиса «1С:Кабинет сотрудника»

«1С:Первый бит» внедрил систему кадрового электронного документооборота (КЭДО) в «Сицилии» — крупнейшей в Южном федеральном округе франчайзинговой сети пиццерий. С помощью сервиса «1С:Кабинет сотрудника», подключенного к системе «1С:Зарплата и управление персоналом» организован оперативный обмен электронными документами с 2500 сотрудниками в 30 городах России. Об этом CNews сообщили представители «».

Обработка и оформление отпусков, отсутствий, внутренних переводов и других кадровых процессов ускорились на 50%. Компания быстрее принимает в штат новый персонал, что позволяет избегать простоев в производстве и при обслуживании клиентов. Объем бумажного документооборота снижен на 35%.

Ранее подход к работе с кадровыми документами в разных компаниях сети различался. Кадровый документооборот не был автоматизирован. Управляющие ресторанов собирали документы от сотрудников и пересылали бумажные экземпляры в офисы. Обмен документами с кадровой службой затягивался, много времени уходило на оформление новых сотрудников и обработку заявлений от действующих.

Чтобы повысить эффективность взаимодействия с персоналом руководство компаний решило внедрить систему кадрового электронного документооборота. Требовалось обеспечить оперативный прием новых сотрудников в штат и ускорить обработку заявлений. Система КЭДО должна была освободить управляющих в ресторанах от сбора кадровых документов, перевести коммуникацию сотрудников с отделом кадров в режим самообслуживания и снизить нагрузку на кадровых специалистов.

Для реализации поставленных задач было решено задействовать сервис «1С:Кабинет сотрудника», подключив его к системе «1С:Зарплата и управление персоналом», которая уже использовалась в компаниях сети.

Проект был реализован двумя региональными офисами компании «1С:Первый бит»: Ростов-на-Дону и Челябинск.

На первом этапе выполнили пилотное внедрение в одном из ресторанов сети со штатом в несколько десятков сотрудников от менеджмента до технического персонала. Были выполнены необходимые настройки, проведено тестирование функционала — прием сотрудников на работу, оформление личного кабинета и внесение в него актуальных данных, оформление отпусков и больничных. Чтобы сократить сроки внедрения — пилотирование объединили с тестовой эксплуатацией решения. Личные кабинеты создавались с нуля как на уже трудоустроенных сотрудников, так и на принятых в период реализации проекта. Это позволило обучить сотрудников работе с кабинетом не только в смоделированных условиях, но и на реальных примерах. Через три месяца «:Кабинет сотрудника» был тиражирован на все подразделения компаний франчайзинговой сети.

В результате кадровая служба получила четкий и быстрый алгоритм действий для каждого случая документооборота. Это позволило автоматизировать полный цикл обмена документами с сотрудниками.

Ключевые итоги проекта

Унифицированы правила кадрового документооборота для территориально-удаленных подразделений компании — это более 30 ресторанов в городах России и несколько территориальных отделений бэк-офиса, в которых работает менеджмент, директора и менеджеры.

В режим самообслуживания полностью переведена работа с заявлениями на отпуск и больничными. Они оформляются в «1С:Зарплата и управление персоналом» автоматически по требованию сотрудника, после чего направляются на согласование ответственным. Сотрудники отправляют заявления в кадровую службу через личный кабинет сервиса на ПК или смартфоне, а кадровая служба при этом работает в привычном интерфейсе своей программы. Обработка обращений ускорилась, объем бумажного кадрового документооборота сократился на 35%.

Прием на работу сотрудника теперь занимает несколько минут. Сервис «1С:Кабинет сотрудника» позволяет в несколько кликов подключить нового сотрудника к КЭДО и сразу направить ему из «1С:Зарплата и управление персоналом» пакет кадровых документов в том формате, который принят в компании. Оптимизировано время на сбор, систематизацию и хранение подписанных экземпляров — после подписания они автоматически отправляются на хранение.

Кадровые специалисты тратят на работу с документами на 50% меньше времени, исключен ручной ввод данных и специалисты могут сконцентрироваться на более важных задачах даже при большом количестве обращений от сотрудников.

Специалисты кадровой службы избавились от необходимости вручную обрабатывать большое количество личных обращений сотрудников: процесс получения справок с места работы и расчетных листков переведен в режим самообслуживания. Сотрудники быстрее получают документы по своим заявкам, а кадровики освободили время для решения других задач.

Основатель франчайзинговой сети ресторанов «Сицилия», индивидуальный предприниматель Сергей Неведров: «1С:Кабинент сотрудника» помог нам организовать эффективную систему кадрового электронного документооборота. Сотрудники компаний сети 30 территориально-удаленных подразделений оперативно отправляют и получают кадровые документы, справки, расчетные листки. Документы не теряются, согласования ускорились. Личные обращения персонала в кадровую службу сведены к минимуму. Информация из заявлений автоматически переносятся в «1С», а компаниям не нужно тратить средства на бумажный документооборот».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Батай, ИТ-директор банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно

Власти отказались от импортозамещения ПО в фармацевтике. Имеющегося достаточно

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Основатель сети магазинов DNS инвестировал в автоматические шлагбаумы, замки и ворота

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

ФСБ ликвидировала сеть узлов связи украинских мошеннических колл-центров

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: