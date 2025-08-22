В МАИ создают мощный двигатель для тяжелых беспилотников и аэротакси

В Московском авиационном институте разрабатывают мощную гибридную силовую установку для беспилотников грузоподъемностью более 500 кг, а также пилотируемых воздушных судов. Такая система позволит вертикально поднимать в воздух тяжелую технику в отсутствие взлетно-посадочной полосы. Работа над проектом ведется в рамках государственного гранта с участием Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы с целью реализации Стратегии развития беспилотной авиации Российской Федерации до 2030 г. Об этом CNews сообщили представители МАИ.

«Перспективная гибридная силовая установка позволит беспилотникам осуществлять доставку тяжелых грузов в труднодоступные районы, проводить масштабные аварийно-спасательные операции, вести непрерывный мониторинг, а также эффективно решать ряд задач в агросекторе. В будущем такая установка может быть применена для аэротакси», – сказал заместитель начальника лаборатории № 2 «Гибридные и электрические силовые установки» Передовой инженерной школы МАИ Дмитрий Холобцев.

Над проектом работает команда специалистов кафедр 203 «Конструкция и проектирование двигателей» и 310 «Электроэнергетические, электромеханические и биотехнические системы», а также лаборатории № 2 Передовой инженерной школы МАИ. Руководит работой и. о. проректора по инновационной деятельности Юрий Равикович.

Гибридная установка представляет собой тепловую машину, вырабатывающую электроэнергию с помощью генератора. Она питает электрические двигатели, которые вращают воздушные винты, создавая тягу. При необходимости используется энергия аккумуляторов — например, при взлете или маневрах. За координацию работы всех компонентов отвечает система электроники.

«Уникальность нашей разработки заключается в создании последовательной гибридной архитектуры, где тепловая машина связывается с движителями не напрямую, а через электрику, что обеспечивает большую надёжность. А инновационность заключается в разработке цифровых двойников, то есть компьютерных моделей всех компонентов и адаптации под отечественные комплектующие», – сказал Дмитрий Холобцев.

Интерес к проекту уже проявили представители АО «УЗГА» и ПАО «Яковлев». На 2026 г. запланировано изготовление и испытание демонстратора. Завершить проект планируется к декабрю 2026 г.