CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Электроника
|

Экономия, скорость, надежность: в МАИ создают уникальные технологии 3D-печати прочных и легких деталей самолетов и БЛА

В Московском авиационном институте разрабатывается комплекс методов и технологий для обеспечения повышенной прочности и легкости компонентов планеров и двигателей воздушных судов. Речь идет об изготовлении изделий из металлических и полимерных композиционных материалов с помощью 3D-печати. Работа выполняется в рамках крупного научного проекта Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Об этом CNews сообщили представители МАИ.

В разработке задействовано несколько подразделений университета, в том числе лаборатория «Гибридные и электрические силовые установки» и Центр аэрокосмических материалов и технологий Передовой инженерной школы (ПИШ) МАИ.

«Реализация проекта позволит не только значительно повысить безопасность и надежность будущих российских самолетов, но и существенно сократить сроки и затраты на их разработку и сделать процесс изготовления более гибким и эффективным. Более того, применение аддитивных технологий в ряде случаев позволяет реализовать решения, которые невозможно воплотить другим путем», – сказал начальник лаборатории «Гибридные и электрические силовые установки» ПИШ МАИ Николай Иванов.

В рамках проекта будет построена комплексная методика, которая ляжет в основу проектирования, производства и сертификации аддитивных деталей для различных летательных аппаратов. В основе методики – синергия теоретических знаний, численных методов и обширных экспериментальных исследований. Она позволит получать точные характеристики материалов на всех этапах – от проектирования до лабораторных и стендовых испытаний готовых деталей и агрегатов. Помимо этого, проводится детальное экспериментальное изучение микроструктуры и характеристик изготавливаемых материалов. Разрабатываются методы и программные средства машинного обучения, которые позволят предсказывать структуру и свойства аддитивных деталей. Формируются методические рекомендации по усовершенствованию всего цикла расчетно-экспериментальных исследований с помощью современных инструментов – микромеханики, микроскопии и томографии.

Особое внимание в МАИ уделяют влиянию на материалы термической и механической обработки. Также исследуются особенности производства толстостенных деталей (до 100 мм) из композитов для силовых элементов планера и двигателя. На основе разработанных моделей специалисты изучают напряжённо-деформированное состояние элементов конструкции электродвигателей самолётов, что позволит сформировать точные требования к деталям, произведённым методом 3D-печати.

На данный момент ученые занимаются изготовлением и испытанием опытных образцов, которые уже показали впечатляющие характеристики. Например, по новой технологии 3D-печати был создан корпус электродвигателя для БЛА – на 25% легче аналога, произведенного классическим способом. Это открывает перспективы по снижению массы электродвигателей и генераторов, используемых как в беспилотной, так и в большой авиации. На 2026 г. намечена сборка конструкционных компонентов из изготовленных деталей и продолжение испытаний.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Российские ИТ-гиганты через суд требуют десятки миллионов у «дочки» бежавшей из страны нежелательной организации

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Дело о мошенничестве с субсидиями Минпромторга на разработку ПО вернули из суда в прокуратуру из-за нарушений во время следствия

Полиция арестовала хозяина крупного ИТ-сервиса, прдающего досье на россиян

Знаменитые западные СМИ месяцами публиковали статьи, полностью выдуманные нейросетями

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: