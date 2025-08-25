Россияне все чаще мечтают о четырехдневке, но бизнес против

Сервис по поиску работы SuperJob обратил внимание на парадокс в восприятии четырехдневной рабочей недели в России: с одной стороны, экономически активное население все активнее поддерживает эту идею, а с другой, работодатели демонстрируют почти полное отсутствие интереса к ее реализации. В опросе приняли участие 1600 россиян и представители 1000 компаний из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Сторонников сокращенной недели среди экономически активных граждан россиян все больше: сегодня таких — 56% (минимум SuperJob фиксировал в ковид — 39% в апреле 2021 г.). Только каждый четвертый респондент высказался против сокращенной рабочей недели, а каждый пятый затруднился с ответом.

Россиянки мечтают о четырехдневке значительно чаще мужчин (62 и 51% соответственно). Молодежь до 35 лет — чаще тех, кто старше (62% против 45% среди граждан в возрасте 45+). Уровень поддержки идеи снижается с увеличением уровня дохода опрошенных: 64% среди зарабатывающих до 50 тыс. руб. в месяц и 48% среди россиян с зарплатой от 100 тыс. руб.

Планы россиян на третий выходной в случае, если четырехдневка будет официально утверждена: на первом месте — семья (28%), на втором — отдых (22%), на третьем — подработка (14%). Причем мужчины чаще говорят о том, что будут искать дополнительную работу, а у женщин третий выходной чаще ассоциируется с возможностью больше времени уделять отдыху, развитию, хобби, прогулкам и путешествиям.

Позиция компаний по вопросу о сокращенной рабочей неделе контрастирует с заинтересованностью работников. В условиях кадрового голода большинство работодателей отказывается даже обсуждать возможность изменения режима работы (87%). Лишь в 1 из 100 организаций утверждают, что внедрили четырехдневный график, а еще 2% рассматривают его как допустимый вариант. Сегодня деловая среда демонстрирует охлаждение к идее, к примеру, в ковид интерес к ней был заметно выше. Пока же четырехдневная рабочая неделя остается для России скорее предметом общественной дискуссии, но не реальной практикой.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 371

Время проведения: 18-25 августа 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.