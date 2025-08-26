CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация
|

CorpSoft24 расширяет присутствие в Центральной Азии

CorpSoft24 объявила о расширении присутствия в Центральной Азии. Представители компании объясняют планы по экспансии на азиатский рынок высоким потенциалом роста. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

«Экономика ряда стран Центральной Азии — одна из самых динамично развивающихся на постсоветском пространстве. Мы видим в этом регионе (особенно в Узбекистане и Казахстане, где мы работали) перспективы для внедрения современных ИТ-решений, в частности в области ERP-систем и комплексной автоматизации бизнес-процессов», — отметил Дмитрий Пучков, заместитель генерального директора CorpSoft24.

Выбор конкретных направлений будет происходить исходя из экономических показателей и перспектив развития. В числе приоритетных регионов - страны СНГ. В том числе благодаря знанию русского языка и более близкому к российскому стилю ведения бизнеса. Так, в Казахстане компания ведет переговоры по крупному проекту в сфере логистики, связанному с внутренними ведомствами региона, принимает участие в тендерах и проводит предварительные встречи с потенциальными клиентами.

«Мы понимаем, что рынок некоторых азиатских стран пока находится на этапе, который Россия прошла 15–20 лет назад. Но с учетом ускорения технологических процессов, мы ожидаем, что регион достигнет зрелости гораздо быстрее — возможно, в ближайшие 5–10 лет», — сказал Дмитрий Пучков.

Говоря о целях, которые преследует компания, Дмитрий Пучков заявил: «Для нас это не просто бизнес с немедленной отдачей, а инвестиция в будущее. Во-первых, нам важно поддерживать статус международной компании для конкурентоспособности, особенно при работе с крупными заказчиками. Во-вторых, это интересно. Многие члены нашей команды воспринимают возможность работать в этих странах как дополнительный стимул, позволяющий использовать иностранные языки и получать новый опыт в других культурах и бизнес-средах. В-третьих, с учетом насыщенности российского рынка (где уже более 10 тысяч партнеров 1С), мы рассматриваем международное развитие как необходимое условие для роста и диверсификации бизнеса».

Эксперты отмечают, что рынок Центральной Азии остается сложным для иностранных компаний. Тем не менее, интерес к решениям на базе «», которые среди прочего предлагает CorpSoft24, растет. Поэтому на данный момент компания фокусируется на изучении местного законодательства, менталитета и потребностей рынка. Основной стратегией выхода станет сотрудничество с локальными партнерами, обладающими знанием специфики региона, но ограниченными ресурсами для реализации крупных проектов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

На «Авито» распродают платы на российских процессорах по бросовой цене. Однако товар бракованный

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Ведущий мировой производитель 3D-принтеров: Настольная 3D-печать погибает, в этом виноват Китай

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

На «Госуслугах» можно будет запретить обработку своих персональных данных

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: