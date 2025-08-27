Авторизованный учебный центр «Базальт СПО» открыт в СибГУТИ

«Базальт СПО» совместно с Сибирским государственным университетом телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) открыли авторизованный учебный центр (АУЦ) на базе университета.

Центр создан для подготовки и повышения квалификации ИТ-специалистов в области отечественного ПО. Получить знания и навыки работы с ОС «Альт» могут не только корпоративные заказчики, но и физические лица. При этом образовательные курсы доступны и техническим специалистам (системные администраторы, DevOps-инженеры), и начинающим освоение российских ОС пользователям.

«Учебный центр обеспечит комплексное обучение работе с продуктами наших индустриальных партнеров. Таким образом, мы будем способствовать плавному и качественному переходу страны на отечественное ПО», — отметил ректор СибГУТИ Юрий Зазуля.

«Базальт СПО» предоставит специализированные учебные программы, методические материалы и программное обеспечение, проведет обучение и аттестацию преподавателей университета, которые получат сертификаты, дающие право преподавать курсы по продуктам «Альт». СибГУТИ со своей стороны организует образовательный процесс и предоставит необходимую инфраструктуру.

«Популяризация работы с операционными системами «Альт» через тесное сотрудничество с вузом позволит внести компании существенный вклад в развитие ИТ-кадров в регионе, — сказала коммерческий директор «Базальт СПО» Евгения Крынина. — Мы не только продвигаем программные продукты, но и формируем сообщество квалифицированных специалистов по работе с отечественным софтом по всей стране».

В апреле 2025 г. в университете уже открыли лабораторию по ОС «Альт» с компьютерным классом на 25 мест для студентов СибГУТИ, а преподаватели прошли обучение и получили сертификаты.