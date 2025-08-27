CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация
|

Norbit HRM — корпоративная HR-платформа нового поколения

«Норбит» представил собственный продукт для автоматизации ключевых HR-процессов Norbit HRM. Комплексная система обеспечивает полный цикл найма от заявки на подбор до трудоустройства. Решение ускоряет и упрощает поиск специалистов, повышает конкурентоспособность в борьбе за таланты и способствует удержанию ценных сотрудников, минимизируя текучесть кадров и потерю экспертных знаний. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

На базе Norbit HRM компании из разных отраслей смогут полностью цифровизовать управление человеческими ресурсами. Продукт создан на платформе BPMSoft при участии экспертов HR-практики НОРБИТ. Решение имеет модульную структуру и позволяет адаптировать систему под задачи конкретного бизнеса, а для донастройки не требуется команда разработки.

В Norbit HRM целиком автоматизирован процесс подбора, в который включен не только HR-отдел. Рекрутерам доступны инструменты для массовой работы с кандидатами, парсинг, фильтрация, настраиваемые воронки. Нанимающие менеджеры имеют возможность согласовать заявку, проставить оценку или написать комментарий как в самой системе, так и через е-mail рассылку. Сотрудники службы безопасности и отдела компенсаций и льгот подключаются на отдельных этапах.

Norbit HRM интегрируется с другими внутренними и внешними системами: большинством платформ онлайн-рекрутинга, мессенджерами, календарями и почтой, АТС, сервисами для видеоконференций. Вся информация по взаимодействию с кандидатом и заказчиком сохраняется, при необходимости к ней можно обратиться для уточнения статуса или запуска дополнительных активностей. В распоряжении пользователей — возможности для развернутой аналитики и разноуровневой отчетности: можно использовать как встроенные шаблоны, так и кастомизируемые настраиваемые формы.

Norbit HRM не только оптимизирует подбор кандидатов и онбординг новичков, но и позволяет выстраивать долгосрочные HR-стратегии: вести карьерные цели, оценивать эффективность работы, планировать обучение и развитие сотрудников, формировать кадровый резерв. При автоматизации HR-процессов управленческие решения в компании принимаются быстрее и эффективнее, а также с соблюдением всех требований по обработке персональных данных. Отказоустойчивость и умеренные аппаратные требования помогают эффективно вести массовый набор и при этом экономить на инфраструктуре. В планах развития на 2026 г. — новые модули по обучению и мотивации, расчету премий.

Роман Гнатко, коммерческий директор «Норбит»: «Еще несколько лет назад многие компании откладывали автоматизацию HR, отдавая предпочтение модернизации других бизнес-подразделений. Сейчас это уже необходимость. Norbit HRM — комплексная система, подходящая как для массового, так и индивидуального подбора. С ее помощью мы сами нанимаем порядка 600 айтишников в год, что является действительно высоким показателем с учетом кадрового дефицита и высококонкурентного рынка».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Сверхзагадочная компания за бесценок выкупила ноу-хау и образцы «железа» на российских процессорах

Константин Липаткин, inSales: Уровень зрелости подходов к информационной безопасности в ИТ-сфере в России крайне неоднороден

Из-за указа Трампа прекращена отправка посылок из России в США

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

Российский «убийца» YouTube увольняет сотрудников. Сокращения масштабные

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: