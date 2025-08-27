ТПУ запустит серийное производство алмазных сплиттеров для источников синхротронного излучения нового поколения

Ученые Томского политехнического университета совместно с партнерами и при поддержке федеральной программы Минобрнауки России «Приоритет-2030» национального проекта «Молодежь и дети» запустят высокотехнологичное производство сплиттеров – устройств для разделения синхротронного пучка для установок поколения 4+. Сами сплиттеры будут изготовлены на основе искусственных алмазов, они позволят более чем в три раза повысить эффективность проведения экспериментов. Об этом CNews сообщили представители ТПУ.

Сплиттер – устройство, которое расщепляет один пучок синхротронного излучения на несколько пучков и помогает достичь его необходимых геометрических параметров на образцах, в системах окружения образца и системах детектирования сразу нескольких параллельно работающих измерительных модулей. Это позволяет ученым работать на фиксированных длинах волн, но при этом эффективно увеличить доступное для экспериментов время в разы.

«Сегодня в России строится сразу несколько источников синхротронного и нейтронного излучения нового поколения – Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), источник синхротронного излучения с лазером на свободных электронах "СИЛА", Российский источник фотонов (РИФ), высокопоточный исследовательский реактор "ПИК" и другие. Всего к 2030 г. по поручению Правительства будет создано не менее 18 новых экспериментальных станций. А в ближайшей перспективе их число приблизится к 120 в стране. Все эти установки требуют высокоточных комплектующих и научного оборудования. И Томскому политеху, уже зарекомендовавшему и проявившему себя в области ускорительных технологий, есть что предложить рынку», — сказал и.о. ректора ТПУ Леонид Сухих.

Ученые Томского политеха совместно с компанией ООО «Научные приборы и системы» разработают и изготовят прототип сплиттера на основе синтетического монокристаллического алмаза. Для этого они сначала проведут комплексное исследование качества алмазных пластин методами рентгеновской дифракции и топографии совместно с коллегами из БФУ им. И. Канта и выполнят все необходимые инженерные расчеты и симуляции с коллегами из Центра коллективного пользования СКИФ и Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН.

В зоне ответственности ООО «Научные приборы и системы» конструирование и изготовление вакуумной системы. Отдельно ученые ТПУ разработают прецизионную мехатронную систему для позиционирования алмазных пластинок и специализированное программное обеспечение для автоматизации работы с высокотехнологичным оборудованием.

«Благодаря действующим федеральным программам, таким как "Приоритет-2030", у бизнеса и промышленности есть уникальные возможности кооперации с ведущими вузами и научными институтами. Это не только позволяет объединить фундаментальные знания, прикладные разработки и промышленные компетенции для решения задач национального масштаба, но и заложить крепкий фундамент для развития высокотехнологичного бизнеса. Для нас большая честь участвовать совместно с Томским политехническим университетом в проекте по созданию российского сплиттера ‒ важного компонента для проектов класса "мегасайенс"», — сказал директор ГК «Научное оборудование» Владимир Гордеев.

Планируется, что партнеры запустят серийное высокотехнологичное производство сплиттеров к 2027 г. Кроме того, совместно со специалистами ООО «Научные приборы и системы», а также ЦКП СКИФ политехники изготовят сплиттеры для экспериментальных станций Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ).