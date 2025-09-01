CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

TenChat внедряет сертификацию ИТ-специалистов на базе платформы РОКИС

ИТ-специалисты и ИТ-рекрутеры, зарегистрированные в социальной сети TenChat, смогут получить доступ к платформе РОКИС. ИТ-специалисты получат возможность подтвердить свои компетенции, соответствие профессиональным ролям. Сертификат о прохождении тестирования РОКИС можно будет закрепить в своем профиле в разделе «Карьера». Об этом CNews сообщили представители РОКИС.

Для рекрутеров возможность использовать функционал РОКИС будет доступен прямо из интерфейса «Карьеры». Рекрутеры могут просматривать сертификаты, запрашивать расшифровку, запускать оценки напрямую, не покидая TenChat.

Система позволяет проводить глубинное исследование компетенций на основе адаптивного тестирования в режиме реального времени. Набор вопросов и их сложность меняется в зависимости от ответов кандидата. Каждому в рамках тестирования предлагается индивидуальный маршрут из более чем 80 вопросов, сложность которых подстраивается под темп, точность ответов и иные метрики платформ. Всего в базе более трех тыс. откалиброванных задач на каждую специализацию. Такой подход снижает влияние случайности и позволяет достичь высокой точности оценки технических компетенций.

Таким образом тестирование заменяет долгий и трудоемкий этап собеседования, исключает необходимость привлекать к собеседованию ИТ-специалистов и отвлекать их от основного профиля работы.

«Мы видели, как по цепочке ломается процесс найма – от рекрутера до тимлида. В итоге компании нанимают "грейд на глаз", а специалисты по пять раз доказывают одно и то же. Мы построили РОКИС как способ это прекратить. Один объективный тест - и все понятно. Наша цель сделать так, чтобы ИТ-специалист мог доказать свой уровень один раз, верифицировать это сертификацией, и больше не объяснять очевидное. Мы не только оцениваем, но и показываем карту компетенций, делаем прозрачной саму структуру грейдов. Это не про галочки, это про зрелую инженерию», – сказал Андрей Ганин, сооснователь и руководитель разработки РОКИС, автор концепции.

Возможности РОКИС можно применять не только при подборе, но и при оценке (ассессменте) уже действующих сотрудников, планируя их индивидуальный план развития. Такая сертификация помогает специалистам точнее понимать свой уровень, а компаниям – принимать кадровые решения быстрее и увереннее.

«Внедрение сертификации ИТ-специалистов на базе РОКИС – важный шаг к прозрачному и эффективному процессу найма и развития кадров. Теперь специалисты могут один раз подтвердить свои компетенции, а рекрутеры – оценить кандидатов быстро и объективно, не отвлекая коллег от основной работы. Мы стремимся создать в TenChat экосистему, где опыт и навыки ценятся и становятся видимыми для всего бизнес-сообщества, помогая специалистам развиваться, а компаниям – принимать уверенные кадровые решения», – сказал основатель TenChat Семен Теняев.

