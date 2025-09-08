CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация
|

HRlink автоматизировал синхронизацию обновлений графиков отпусков с «1С»

Сервис кадрового ЭДО HRlink обеспечил быстрый доступ к актуальному графику отпусков. Теперь модуль интеграции с «1С» автоматизирует обновление отпускного графика сотрудников в КЭДО, исключив необходимость вручную переносить скорректированные даты в течение года из системы «». Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Сервис HRlink позволяет компаниям перейти на безбумажное кадровое делопроизводство и автоматизировать полный жизненный цикл сотрудников, включая удаленный найм и пребординг. Платформа также выполняет функции «хаба» для других корпоративных сервисов, объединяя в одном окне необходимые приложения и информацию, которые нужны сотруднику в течение рабочего дня.

В рамках стратегии развития HRlink как единой точки входа новая функциональность модуля интеграции с «1С» обеспечит оперативный доступ к достоверной информации об отпусках без необходимости перехода на другие платформы. Таблицу с актуальными данными можно перенести из «1С» в HRlink в один клик, а любые внесенные изменения будут отображаться в КЭДО автоматически и не потребуют ручного обновления.

Таким образом, HR-специалист больше не делает двойную работу: кадровому сотруднику не нужно авторизироваться в другой системе или вручную повторно править графики в КЭДО. Новая функция сервиса автоматически обновит таблицу в соответствии с внесенными изменениями. Кроме того, это обеспечит быстрый доступ сотрудников к актуальной информации о графике отпусков в HRlink.

«Глубокая интеграция с “1С” – одна из ключевых возможностей для наших клиентов, которым важна оперативность работы с данными. Новая функциональность обеспечит удобный доступ к актуальной информации об отпусках сотрудников в рамках одной платформы HRlink. Кадровым специалистам больше не придется сверять графики отпусков вручную в разных системах. Это снижает количество ошибок, ускоряет принятие решений, делает работу с сервисом КЭДО еще удобнее, а также снимает часть нагрузки с эйчаров, обеспечивая всех сотрудников компании актуальной информацией об отпускном графике коллег», — сказала Полина Анисимова, менеджер по продукту HRlink.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства

Мошенники атакуют россиян письмом об увеличении пенсий на 30% от поддельного Пенсионного фонда

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября

Digital Q.BPM: как выглядит бесшовная альтернатива Camunda 7 для российского бизнеса

Softline доплатит 799 миллионов за консолидацию ИБ-компании

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: