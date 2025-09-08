IT Elements 2025: опубликована финальная программа главной ИТ-конференции осени
10–11 сентября в Москве в третий раз пройдет IT Elements — конференция, сделанная айтишниками для айтишников. Ключевые темы мероприятия: ИТ-инфраструктура, сети, кибербезопасность, данные и AI/ML. ИТ-сообщество соберется, чтобы обсудить все актуальные вопросы индустрии: от антихрупкой архитектуры и ЦОДов для ИИ до внедрения GPT, подходов к построению Kubernetes и борьбы с уязвимостями.
Программа двухдневной конференции включает доклады, пленарные сессии, круглые столы, паблик-толки, мастер-классы и технические демонстрации, которые будут проходить в шести тематических залах. Более 30 главных вендоров представят свои продукты и разработки в выставочном пространстве. А вечером первого дня гостей ожидает насыщенная вечерняя программа и торжественное награждение победителей первой премии IT Elements Awards.
Свыше сотни спикеров из финансового сектора, промышленности, ритейла и технологических компаний поделятся опытом внедрения российских решений, рассмотрят кейсы цифровизации и поговорят о существующих вызовах рынка. Среди них: эксперты из Альфа-банка, «Ленты», НЛМК, Yandex Cloud, ЕВРАЗа, Т-Банка, VK Tech, «Росгосстраха», Ozon Tech, группы «Черкизово» и др.
Они обсудят:
- как обеспечить антихрупкую ИТ-архитектуру, позволяющую принимать разнообразные удары с приемлемым для бизнеса ущербом и эффективно восстанавливаться;
- с какими вызовами сталкиваются лидеры индустрии и на какие технологии делают ставку;
- что выбирает крупный бизнес для построения Kubernetes: разработку собственной платформы или покупку вендорского решения;
- первые результаты внедрения корпоративного GPT: переход от пилотов к рабочим инструментам;
- особенности строительства ЦОДов под задачи искусственного интеллекта;
- что происходит на рынке труда в ИТ и закончился ли «золотой» век для специалистов;
- итоги импортозамещения в сегменте виртуализации;
- миграцию на отечественные NGFW;
- как компаниям выбрать подходящую СУБД из многообразия существующих решений;
- реальные кейсы применения ИИ в промышленности: цифровые двойники, предиктивные модели и не только;
- когда компаниям стоит задумываться о внедрении частного облака;
- что делать, если все зашифровано: поднимать или искать источник заражения?
- как протестировать сетевое оборудование и не сойти с ума.
Гостей мероприятия ждут практические задания и демонстрации. Они увидят, как работает катастрофоустойчивая платформа виртуализации на базе сетевой репликации, и узнают, как проводить Table-top-учения. Любой желающий сможет реализовать диагностику материнской платы с помощью мультиметра и тепловизора, протестировать интерфейс корпоративного GPT и работу ИИ-ассистентов, а также поиграть в Need For Speed: The BGP Cup, где необходимо настроить сеть по схеме, и NetCraft — стратегию для сетевых инженеров.
Также запланированы киберучения от Jet CyberCamp — командный турнир для отработки практических навыков противодействия кибератакам и PVP-поединок в формате индивидуального соревнования. Это шанс испытать командную работу в условиях, близких к реальным.
Подробную программу можно посмотреть на сайте IT Elements.
Участие в конференции бесплатное, по предварительной регистрации.
