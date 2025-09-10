60% кандидатов, которые общаются с HR-ботом, проходят сценарий до конца

Внедрение автоматических инструментов для управления персоналом стало необходимостью для бизнеса, особенно, с массовым наймом. Использование цифровых технологий позволяет в три раза повысить эффективность найма и высвободить для рекрутера 3,5 часа в день. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

По данным исследования «Авито Работы», проходившие при трудоустройстве интервью с ИИ, отметили среди его важных преимуществ комфортное прохождение собеседования в удобное время (45% респондентов) и быстроту и объективность такого собеседования (33%).

«Автоматизация найма — это уже не тренд, а необходимость, позволяющая оптимизировать HR-процессы, минимизировать ручной труд и увеличить скорость подбора персонала. По нашим подсчетам, автоматизация высвобождает для рекрутера в среднем 3,5 часа ежедневно и втрое повышает эффективность найма. Она необходима и крупным компаниям, ведущим массовый наем, и кадровым агентствам», — отметил директор сервиса HRMOST Константин Куница.

Константин Куница представил успешный кейс по автоматизации найма в автомобильном бизнесе – совместно с «Рольфом». Перед НR-командой компании «Рольф», где работают свыше 6000 сотрудников и открыто более 350 вакансий в месяц, стояла задача выделиться среди конкурентов по авторынку и повысить интерес кандидатов, которые перестали отвечать на звонки. Решение заключалось в интеграции ботов HRMOST в различные этапы коммуникации с соискателями, существующими сотрудниками и бывшими работниками компании.

Для привлечения кандидатов в мобильном приложении и на сайте «Рольф Карьера» были размещены ссылки и QR-коды, ведущие на ботов. Чтобы оптимизировать скрининг откликов, виртуальные помощники были интегрированы с работными сайтами и АTS-системой. Боты рассказывают кандидатам о вакансии, проводят опрос по требованиям компании, предупреждают о звонке рекрутера, чтобы люди не пропускали их. В цепочке взаимодействия с потенциальными сотрудниками важным звеном стали напоминания о собеседовании: такие сообщения помогают не терять кандидатов на финальном этапе и повышать их «доходимость» до встречи.

Автоматизация коснулась также реферальной программы компании и возврата ранее уволившихся сотрудников. Так, в дилерских центрах появились баннеры с QR-кодами акции «Приведи друга» с бонусом в размере 30 тыс. руб. QR-код ведет в диалог с ботом, где можно узнать об условиях участия в программе и оставить данные рекомендуемого человека. А для возврата ранее работавших сотрудников виртуальный ассистент предлагает им рассмотреть открытые вакансии. Если кандидату интересно предложение, то ему звонит рекрутер, о чем также предупреждает бот.

Креативные сценарии общения стали одним из способов усиления инструмента и повышения вовлеченности кандидатов. В частности, бот обращается к собеседнику в дружелюбном тоне и на «ты», использует забавные фразы для оживления разговора. Например, отвечает «отлично-электрично» на сообщение с согласием или «от всего электронного сердца» благодарит за отклик на вакансию.

Результаты внедрения автоматических помощников в работу HR-команды «Рольфа» показывают, что 65% кандидатов реагируют на сообщения бота и 60% из них доходят до конца сценария. В компанию уже вернулись 20 бывших сотрудников из базы уволившихся, а количество ответов на звонки рекрутеров выросло благодаря предварительным предупреждениям.