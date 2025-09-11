Разработчик корпоративного менеджера паролей BearPass вошел в структуру группы «Индид»

«Индид», российский разработчик решений в области защиты айдентити, инвестирует в BearPass, создателя систем для хранения и управления корпоративными паролями. Компании объявили о стратегическом партнерстве и объединяют компетенции, чтобы предоставлять клиентам более зрелые и комплексные решения в сфере Identity Security. Об этом CNews сообщили представители «Индид».

«Индид» последовательно реализует принятую M&A-стратегию, направленную на расширение отраслевой экспертизы в сегменте Identity Security, и инвестирует в технологии в этой области. Решение BearPass для управления корпоративными паролями усилит портфель продуктов «Индид» и станет важным элементом комплексного предложения для защиты айдентити.

BearPass — российский корпоративный менеджер паролей. В его основе лежит алгоритм шифрования, а сама программа реализована в виде коробочного (on-premise) приложения, что позволяет использовать ее даже в «закрытом контуре» сети. Продукт поддерживает многофакторную аутентификацию, интеграцию с каталогами LDAP/SSO, внесен в реестр российского ПО и сертифицирован большинством ведущих российских операционных систем.

Для BearPass стратегическое партнерство с «Индид» предоставляет новые возможности для роста и масштабирования бизнеса, развития собственной экспертизы и увеличения продаж. При этом в рамках сделки компания остается самостоятельной бизнес-единицей.

«Мы целенаправленно инвестируем в высокотехнологичные компании, чьи компетенции усиливают наши. Компания BearPass обладает глубокой экспертизой в области безопасного хранения и управления корпоративными паролями, которая дополнит предложение «Индид» в рамках комплексной защиты айдентити и позволит предлагать решения, которые полностью отвечают запросам бизнеса и рынка. В то же время развитие партнерских отношений с новыми компаниями — это не только про рост нашего бизнеса и укрепление его позиций на рынке. Для нас это стратегический шаг, с помощью которого мы создаем новую ценностью для индустрии кибербезопасности через появление передовых решений в области Identity Security. Мы не останавливаемся и продолжаем поиск интересных и перспективных технологий и проектов, с помощью которых наши клиенты смогут создать высокоэффективную систему защиты на каждом этапе жизни айдентити», — сказал Алексей Баранов, генеральный директор «Индид».

«Для BearPass партнерство с «Индид» — важный шаг вперед, который открывает новые горизонты для роста бизнеса, что крайне важно в высококонкурентной и динамичной ИБ-отрасли. Мы имеем достаточно зрелый и функциональный продукт, который обеспечивает выполнение строгой парольной политики и безопасность доступа даже к критичным данным. «Индид» в каком-то смысле является для нас «старшим братом», предоставляя более комплексные решения в сегменте Identity Security. И эта компания была для нас приоритетной на этапе выбора стратегического партнера — наши продуктовые линейки отлично дополняют друг друга. Уверен, что благодаря такому союзу вместе мы можем предоставить рынку уникальный комплекс продуктов, который позволит эффективно решать наиболее актуальные задачи клиентов в области защиты айдентити», — сказал Валерий Комягин, генеральный директор BearPass.