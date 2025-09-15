Itpod расширяет экспорт серверов и СХД на рынок Узбекистана

Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус», объявил о планах поставок серверного оборудования и СХД компании Itpod (подразделение корпорации ITG) на рынок Узбекистана. Вендор предоставит локальному бизнесу решения для построения ИТ-инфраструктуры, включая серверы для AI/ML-вычислений, системы хранения данных Itpod Storage и программно-аппаратные комплексы на базе российского ПО.

Выход на рынок Узбекистана стал частью стратегии корпорации ITG по расширению экспорта российских технологических решений в Центральной Азии. Налоговые льготы в Узбекистане и создание специальных экономических зон стимулируют спрос на серверное оборудование и системы хранения данных для цифровизации предприятий. Itpod будет развивать прямые поставки оборудования и создавать партнерскую сеть для технического сопровождения и сервисного обслуживания. Вендор предложит узбекскому рынку серверы на процессорах Intel и AMD, высокопроизводительные системы хранения данных Itpod Storage Full Flash и Hybrid, программно-аппаратные комплексы в сотрудничестве с компаниями vStack и VAS Experts.

«Сегодня Центральная Азия стала одним из самых динамичных регионов для цифровизации. Узбекистан делает ставку на налоговые льготы и создание специальных экономических зон, что формирует благоприятную среду для внедрения современных технологий. Для нас это возможность интегрировать российские серверные решения и системы хранения данных в формирующуюся экосистему цифровой экономики региона. Мы видим задачу Itpod в том, чтобы предоставить бизнесу и государственным структурам Узбекистана инфраструктуру мирового уровня для AI/ML-вычислений и больших данных. Экспортируя технологии, мы формируем основу глобального русского ИТ и создаем условия для долгосрочного сотрудничества между нашими странами», — отметил Дмитрий Гачко.

В Узбекистане Itpod сосредоточится на секторах телекоммуникаций, финансов, государственного управления и промышленности.