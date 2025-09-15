CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Бизнес Кадры Облака
|

МТУСИ встраивает платформу PT EdTechLab в образовательный процесс на ресурсах Yandeх Cloud

МТУСИ совместно с компанией Positive Technologies с 1 ноября 2025 г. запускает новый факультатив для студентов университета «Тестирование уязвимостей — PT EdTechLab».

На платформе PT Education Technology Laboratory в рамках учебного курса студенты факультета «Кибернетика и информационная безопасность» МТУСИ на практике, в условиях, приближенных к реальности, будут осваивать методы кибератак, и технологии защиты.

Фокус подготовки — на реальные задачи специалистов по кибербезопасности: расследование инцидентов, реагирование на события безопасности, поиск и эксплуатация уязвимостей. В основе платформы лежат продукты Positive Technologies для результативной кибербезопасности.

Технологическим партнером проекта стала компания Yandex Cloud, предоставившая облачные ресурсы и сервисы для реализации курса на платформе PT EdTechLab.

По результатам проведения факультатива планируется встроить возможности платформы PT EdTechLab в основные образовательные программы подготовки студентов МТУСИ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

VK отдала контроль в своей ИТ-«дочке» сотруднику, «как это делали западные компании при бегстве из России»

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

В Apple полетели головы. Главного топ-менеджера по нейросетям увольняют после грандиозных провалов

Чем заменить Jira и MS Project? Обзор российского решения для комплексного управления проектами

Российские банки попробовали китайские ИИ-ускорители. Они дешевые, но перегреваются и уступают в стабильности Nvidia

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще