Исследование Chad AI и hh.ru: специалисты по ИИ — новая элита ИТ с доходами до полумиллиона рублей

Совместное исследование Chad AI и hh.ru показало: наибольшую прибавку к зарплате сегодня дают навыки на стыке ИИ-умений и классических ИТ-навыков: работа с ML-моделями и данными, интеграция ИИ в процессы разработки и тестирования, автоматизация аналитики. Об этом CNews сообщили представители Chad AI.

Зарплатная статистика специалистов по искусственному интеллекту только формируется, а суммы зависят от опыта и технических навыков. Например, инженер по нейросетям может получать от 90 тыс. руб. на позиции младшего сотрудника и до 500 тыс. руб. на позиции синьора. Медианная зарплата ИИ-тренера на рынке составляет от 75 тыс. до 80 тыс. руб. в месяц. Для сравнения, средняя заработная плата всей ИТ-сферы по России находится на уровне 96,4 тыс. руб.

ИИ становится частью стандартных требований к соискателям. Запрос компаний к компетенциям выглядит так: 67% работодателей считают ключевым умение использовать ИИ для решения бизнес-задач, 58% — владение техниками Prompt Engineering, почти 50% — способность оценивать качество и надежность решений ИИ.

При этом для работодателей важно не только нанимать людей с готовыми навыками, но и развивать их внутри команд. 20% компаний уже инвестирует в обучение ИТ-сотрудников, в том числе ИИ-компетенциям, особенно в ИТ-секторе.

Спрос на ИИ-специалистов растет и за пределами ИТ-сферы. Заработную плату выше рынка предлагают работодатели из госсектора (132 тыс. руб.), добывающей отрасли (110 тыс. руб.), сферы образования (105 тыс. руб.) и медицины (100 тыс. руб. в медиане).

Согласно исследованию, лидерство по доле вакансий, связанных с искусственным интеллектом, уверенно сохраняет Москва — здесь размещается 38% всех предложений. Санкт-Петербург тоже выделяется высоким спросом на специалистов с ИИ-компетенциями (16%), тогда как остальные регионы, включая Свердловскую и Московскую области, а также Татарстан, не превышают 3%, что указывает на централизацию рынка ИИ-специалистов в крупнейших мегаполисах России.

Несмотря на высокую потребность рынка в сотрудниках с ИИ-навыками, только 10% специалистов уже активно применяют генеративный ИИ в работе, еще 37% экспериментировали, и 32% лишь знают о технологиях, но не используют их в работе.

Наибольшее количество запросов россиян к нейросетям сегодня связано с написанием и редактированием текста (13,3%), генерацией изображений и видео (9,9%), а также программированием (9,5%). Востребованность ИИ для анализа данных (4,3%) и поддержки бизнес-процессов (3,8%) также оказалась высокой.

Средний возраст соискателей, наиболее часто указывающих в резюме ИИ-навыки — 18-30 лет. На эту категорию приходится 50% активных резюме от всего объема в этом году, а это почти 90 тыс. соискателей. На втором месте — соискатели в возрасте 30-40 лет (23% всех резюме). Среди 40-50-летних эта доля составляет менее 10%.

«У компаний меняется отношение к искусственному интеллекту. Если раньше технологию тестировали точечно — запускали разовые эксперименты или автоматизировали отдельные процессы, то теперь масштабы задач выросли и ИИ рассматривают как инструмент, который можно встроить в работу всего бизнеса, а это неизбежно ведет к росту спроса на профильных специалистов», — сказал сооснователь Chad AI Артур Кольцов.

«Владение ИИ-навыками становится маркером более высокой стоимости специалиста на рынке. Чем шире и глубже практическое применение инструментов ИИ, тем выше предложение работодателя. В условиях усиливающейся конкуренции это один из самых надежных способов сократить путь от отклика до оффера», — отметила Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.