Андрей Прищемихин назначен директором Ростовского филиала «Ростелекома»

Директором Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» назначен Андрей Прищемихин. У нового руководителя компании в Донском регионе 30-летний опыт менеджмента в различных отраслях, включая ИКТ. До перехода в Ростов-на-Дону он возглавлял филиал «Ростелекома» в Архангельской области, где отвечал за развитие телекоммуникационной инфраструктуры, цифровизацию социальной и государственной сферы, запуск умных решений для бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Сергей Мордасов, ранее возглавлявший Ростовский филиал, перешел на работу генеральным директором группы компаний «Миранда-медиа» — базового цифрового оператора в Крыму и на новых территориях России.

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»: «Сергею Мордасову удалось сформировать эффективную команду, которая вывела процессы цифровизации Донской земли на новый уровень. Под его руководством филиал достиг значимых результатов и укрепил позиции на региональном рынке, успешно реализовал социально значимые проекты по подключению к интернету малых населенных пунктов, школ и медицинских учреждений. Уверен, что опыт и компетенции Андрея Прищемихина помогут команде филиала сохранить высокий темп цифровизации в Ростовской области и продолжить уверенное развитие в статусе лидера регионального рынка».

Ростовский филиал «Ростелекома» на юге России выступает опорным, агрегируя целый ряд стратегических бизнес-процессов территориальных подразделений компании в ЮФО и СКФО, а также обслуживает клиентов всех категорий в регионе присутствия. Общая протяженность оптической инфраструктуры «Ростелекома» в Ростовской области за последние пять лет выросла почти в восемь раз и превысила 410 тыс. километров. Значительно сократилось цифровое неравенство — более чем в 200 малых населенных пунктах с численностью от 100 до 500 человек технические специалисты компании установили базовые станции мобильной связи. Стратегически важным реализованным проектом стал аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», который охватил все 55 муниципалитетов региона, включая отдаленные сельские территории. Национальный провайдер сделал освещение умным в 12 городах области, в том числе Ростове-на-Дону. Совместно с Донским государственным техническим университетом состоялось открытие «Киберполигона», который используется в качестве учебной площадки для всех профильных специалистов государственных органов.

Сергей Мордасов, экс-директор Ростовского филиала «Ростелекома», директор ГК «Миранда-медиа»: «Ростовская область — регион с сильной промышленной, аграрной и научной базой, и для нас было принципиально важно выстраивать цифровую инфраструктуру не точечно, а как систему, доступную и удобную для всех категорий клиентов. Мы запускали с нуля цифровые образовательные платформы, сервисы для ЖКХ и агропрома, а также ИТ-решения для муниципалитетов. Особенно горжусь нашей командой — профессионалами с высокой внутренней мотивацией и чувством ответственности за результат. Уверен, под руководством Андрея Владимировича филиал продолжит наращивать темп и качество цифровой трансформации региона».

Андрей Прищемихин, директор Ростовского филиала «Ростелекома»: «В своей работе я опираюсь на системный подход, профессиональную экспертизу и уважение к людям — это основа любого устойчивого развития. Ростовская область входит в число ключевых регионов юга России, и ее технологический потенциал огромен. Перед филиалом стоит задача не просто обеспечивать связью и сервисами, а выступать центром компетенций в сфере цифровых решений для бизнеса, населения и органов власти. Мой приоритет — сохранить преемственность в работе, опираясь на накопленный опыт команды, и при этом масштабировать лучшие практики, которые доказали свою эффективность в других регионах».

Андрей Прищемихин родился 26 августа 1970 г в Ленинграде. Окончил Ленинградский кораблестроительный институт и Санкт-Петербургский международный институт менеджмента. В 2012 г. завершил обучение по программе Executive MBA в Высшей школе менеджмента СПбГУ, а также прошел педагогическую квалификацию в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций.

Занимал руководящие должности в ведущих российских и международных компаниях, включая Procter & Gamble, Sun Interbrew и МТС. С 2016 г. работал директором Архангельского филиала ПАО «Ростелеком».

Андрей Прищемихин женат, воспитывает двоих дочерей. В свободное время увлекается теннисом, фотографией, чтением и путешествиями.