В Naumen назначен коммерческий директор

Naumen сообщила о назначении Юрия Бондаря коммерческим директором. Юрий будет отвечать за коммерческую деятельность компании, включая продажи, ценовую политику и развитие бизнеса, а также формировать стратегические партнерства и развивать отношения с рядом крупных заказчиков.

Юрий имеет более чем 20-летний опыт в области цифровизации производства и построения аналитических ИТ-решений для крупных промышленных предприятий. Более 15 лет занимался крупными проектами в SAP CIS, где отвечал за взаимодействие с «Норильским Никелем», «Русалом», «Мечелом» и дочерними структурами «Газпрома», курировал транспортную, металлургическую и горнодобывающую отрасли. С 2015 г. отвечал за платформу и технологии в SAP в России и странах СНГ.

Окончил МГТУ им. Баумана по специальности «Робототехника и комплексная автоматизация». Бизнес-образование: MBA в РЭУ им. Плеханова; Школа управления Сколково; INSEAD, Франция.