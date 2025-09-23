CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

«Гамма Тех» расширяет сотрудничество с университетами для подготовки инженеров будущего

«Гамма Тех» (направление корпорации ITG, отвечающее за разработку систем автоматического проектирования) расширяет партнерство с российскими вузами. Цель проекта – помочь университетам готовить специалистов, которые смогут работать с современными инженерными инструментами. «Гамма Тех» уже развивает учебные программы, поддерживает инфраструктуру и обучает преподавателей. Такой подход делает бизнес активным участником образовательного процесса и помогает вузам быстрее адаптироваться к меняющимся требованиям отрасли.

В ходе партнерства студенты вузов получают возможность работать с реальными проектами «Гамма Тех» – участвуют в бета-тестировании программного обеспечения и предлагают идеи для его развития. Университеты и компания проводят совместные конференции и научные семинары, что позволяет закреплять теорию практикой и формировать компетенции, востребованные в отрасли. По такой программе стратегическим партнером компании стал Севастопольский государственный университет (СевГУ).

Кроме того, компания предлагает два вида специальных лицензий на свой флагманский продукт САПР «Гамма» для образовательных учреждений. Первая – бесплатная студенческая версия с модулями «Метод конечных элементов», «Метод конечных разностей» и «Схемотехнический анализ». Она доступна на год. Второй вариант – академическая версия. Она включает полный набор модулей и стоит более чем в десять раз дешевле коммерческой.

«Мы создаём экосистему, где университеты и бизнес работают вместе и готовят инженеров, способных решать реальные задачи промышленности. Партнерство с вузами укрепляет технологическую независимость страны и развивает современное инженерное образование. У нас уже есть пример эффективного применения такого подхода – сотрудничество с СевГУ. Оно выходит за рамки учебных лабораторий: мы вместе проводим конференции и семинары, а студенты становятся участниками реальных проектов компании», – отметил Роман Тихонов, генеральный директор «Гамма Тех», корпорация ITG.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

Екатерина Немченко возглавила HR «Авито»

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Мы создали ИИ, который за 1 минуту помогает оформить 100 новых сотрудников

Владельцы iPhone Air и всех моделей iPhone 17 сообщили о проблемах с беспроводным подключением Wi-Fi

Владимир Лавров, Softline: Мы ставим на кластерную модель в эпоху системной цифровизации

Бесплатна и доступна. «Яндекс» внедрил «Алису» в Max. На очереди — Telegram

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще