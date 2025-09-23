«Гамма Тех» расширяет сотрудничество с университетами для подготовки инженеров будущего

«Гамма Тех» (направление корпорации ITG, отвечающее за разработку систем автоматического проектирования) расширяет партнерство с российскими вузами. Цель проекта – помочь университетам готовить специалистов, которые смогут работать с современными инженерными инструментами. «Гамма Тех» уже развивает учебные программы, поддерживает инфраструктуру и обучает преподавателей. Такой подход делает бизнес активным участником образовательного процесса и помогает вузам быстрее адаптироваться к меняющимся требованиям отрасли.

В ходе партнерства студенты вузов получают возможность работать с реальными проектами «Гамма Тех» – участвуют в бета-тестировании программного обеспечения и предлагают идеи для его развития. Университеты и компания проводят совместные конференции и научные семинары, что позволяет закреплять теорию практикой и формировать компетенции, востребованные в отрасли. По такой программе стратегическим партнером компании стал Севастопольский государственный университет (СевГУ).

Кроме того, компания предлагает два вида специальных лицензий на свой флагманский продукт САПР «Гамма» для образовательных учреждений. Первая – бесплатная студенческая версия с модулями «Метод конечных элементов», «Метод конечных разностей» и «Схемотехнический анализ». Она доступна на год. Второй вариант – академическая версия. Она включает полный набор модулей и стоит более чем в десять раз дешевле коммерческой.

«Мы создаём экосистему, где университеты и бизнес работают вместе и готовят инженеров, способных решать реальные задачи промышленности. Партнерство с вузами укрепляет технологическую независимость страны и развивает современное инженерное образование. У нас уже есть пример эффективного применения такого подхода – сотрудничество с СевГУ. Оно выходит за рамки учебных лабораторий: мы вместе проводим конференции и семинары, а студенты становятся участниками реальных проектов компании», – отметил Роман Тихонов, генеральный директор «Гамма Тех», корпорация ITG.