Конференция РУBIКОНФ’25: дата-грамотность, революция в BI и новые горизонты российского аналитического рынка

7 октября 2025 г. в Москве, с 10:00 до 18:00 часов в кластере «Ломоносов» (Раменский бульвар, 1) состоится РУBIКОНФ — ежегодная конференция по BI и дата-грамотности в России и СНГ.

РУBIКОНФ — это место, где пересекаются инновации, практический опыт и стратегические дискуссии в области бизнес-аналитики и дата-грамотности. Конференция зарекомендовала себя как место, где формируются тренды, заводятся партнерства и укрепляется доверие к отечественным решениям.

В этом году на конференции будет три потока вещания:

  • в большом зале: доклады экспертов и интеграторов, кейсы BI-внедрений от компаний;
  • в малом: практические и узкотематические выступления;
  • мастер-классы: интерактивные сессии, где участники освоят новые инструменты и методы бизнес-аналитики под руководством лучших наставников;
  • а также выставка стендов, на которой вы сможете подобрать аналитический инструмент, задать вопросы по продуктам и получить на них ответы от экспертов отрасли.

Особое внимание будет уделено дискуссиям «на острые темы», где спикеры представят разные точки зрения и обсудят проблемы, которые часто остаются «за кадром».

РУBIКОНФ ’25 будет интересен:

  • руководителям ИТ-направлений и управленцам, принимающим решения об инструментах аналитики;
  • BI-специалистам, аналитикам, дата-инженерам;
  • компаниям, внедряющим BI-решения, особенно в контексте импортозамещения и работы с российскими платформами;
  • стартапам и вендорам, ориентированным на развитие продукта, UX, визуализации и эффективности решений.

Конференция охватит ключевые темы:

Участие в конференции бесплатное, количество мест ограничено.

Станьте частью события в сфере BI и дата-грамотности, регистрируйтесь на РУBIКОНФ.

Увидимся 7 октября в Москве!

