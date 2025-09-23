Российские HR-профессионалы считают автоматизацию найма наиболее перспективным применением ИИ

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, провела опрос, в рамках которого российские HR-директора и специалисты оценили пользу инструментов на основе искусственного интеллекта для улучшения разных HR-процессов. Большинство опрошенных (40%) считают наиболее перспективными решения для автоматизации найма. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

В исследовании «МТС Линк» приняли участие 204 респондента — директора по персоналу и HR-специалисты российских компаний. Опрос проводился в сентябре 2025 г.

В рамках опроса респондентов просили назвать направления в рамках сферы HR, в которых искусственный интеллект (ИИ) будет наиболее полезен в перспективе одного-двух лет. 40% опрошенных отметили перспективы инструментов для автоматизации найма, в том числе для анализа резюме и саммаризации интервью с кандидатами.

На втором месте — ИИ-инструменты для корпоративного обучения: в их перспективы больше всего верит треть респондентов. Среди конкретных сценариев применения называют генерацию обучающих материалов и автоматизацию проверки знаний.

Всего 18% HR-профессионалов считают, что ИИ будет наиболее полезен для борьбы с оттоком кадров. По их мнению, технология позволит отслеживать признаки выгорания сотрудников на основе речевой аналитики — таким образом, HR-специалисты смогут вовремя предпринимать необходимые меры.

Меньше всего опрошенных отмечают пользу ИИ для коучинга и индивидуального развития сотрудников. Только 11% HR-профессионалов считают таких ИИ-агентов наиболее перспективной технологией ближайших двух лет.

«Согласно исследованию McKinsey, в 2025 г. две трети HR-процессов могут быть автоматизированы. Искусственный интеллект способен брать на себя огромный объем рутины, позволяя HR-специалистам уделять больше внимания стратегии, личному общению и творческим задачам. Уже скоро ИИ сможет взять на себя роль ассистента HR-отдела и коуча для сотрудников, который будет, в частности, предлагать им индивидуальные треки развития. Мы в «МТС Линк» делаем ставку на ИИ как в части модернизации собственных HR-процессов, так и при разработке платформы. Уже сегодня ИИ-помощник «МТС Линк» сокращает время на анализ и чтение звонков и переписок, а в перспективе наши клиенты смогут давать ему более сложные команды: назначить встречу с кандидатом, поставить задачу в таск-трекере, поработать с КЭДО», — отметила HR-директор «МТС Линк» Екатерина Прокушева.