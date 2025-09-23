CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

Selectel увеличила объем нового выпуска облигаций до 6 млрд рублей

Компания Selectel, российский независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры, сообщила об успешном закрытии книги заявок в рамках размещения шестого выпуска облигаций по ставке купона 15,40% годовых сроком на 2,5 года.

Общий спрос со стороны розничных и институциональных инвесторов превысил изначальный объем в 2,5 раза и составил 10 млрд руб. В ответ на высокую заинтересованность аудитории инвесторов Selectel увеличила итоговый объем нового выпуска облигаций до 6 млрд руб.

Половина денежных средств, полученных от размещения, будет направлена на рефинансирование второго выпуска облигаций, остальная часть — на поддержание дальнейшего роста компании.

«Шестой выпуск облигаций Selectel уже традиционно для компании вызвал большой интерес среди инвесторов. По итогам сбора заявок размер выпуска был увеличен до 6 млрд руб. благодаря значительному спросу как со стороны институциональных, так и частных инвесторов. Мы сохраняем цель по поддержанию комфортного уровня долговой нагрузки, которая на фоне активного роста компании обеспечивает необходимый уровень гибкости для развития Selectel», — отметил Олег Любимов, генеральный директор Selectel.

Сбор заявок прошел 23 сентября 2025 г. путем открытой подписки. Техническое размещение и старт торгов запланированы на 26 сентября 2025 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Мы создали ИИ, который за 1 минуту помогает оформить 100 новых сотрудников

Екатерина Немченко возглавила HR «Авито»

Владимир Лавров, Softline: Мы ставим на кластерную модель в эпоху системной цифровизации

Владельцы iPhone Air и всех моделей iPhone 17 сообщили о проблемах с беспроводным подключением Wi-Fi

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

Бесплатна и доступна. «Яндекс» внедрил «Алису» в Max. На очереди — Telegram

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще