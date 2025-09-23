Управляющим директором «Авито» по работе с людьми назначена Екатерина Немченко

Управляющим директором «Авито» по работе с людьми (Chief People Officer, CPeO) с 1 октября 2025 г. назначена Екатерина Немченко. Она войдет в состав правления компании. На новой должности она будет отвечать за реализацию принятой ранее HR-стратегии, нацеленной на дальнейшее повышение уровня автоматизации HR, масштабирование программ по развитию талантов, поддержку и развитие культуры.

Сергей Пивень, управляющий партнер «Авито», сказал: «Для Авито это знаковое решение. Мы снова подтверждаем, что лучшие лидеры растут внутри компании, это доказательство, что наша система развития талантов работает, в том числе на самых высоких уровнях. Екатерина за 20 лет в крупном бизнесе работала в таких компаниях как Coca-Cola HBC, Danone, занимала свыше 10 разных функциональных ролей, в том числе имеет собственный предпринимательский опыт. Екатерина про человечный подход к процессам, и на масштабах «Авито» такое качество я считаю суперсилой. Наш HR-бренд уже является лидером рынка, с приходом нового руководителя, я думаю, мы откроем следующую главу работы с талантами».

Екатерина Немченко, управляющий директор «Авито» по работе с людьми, сказала: «За годы работы я поняла простую вещь: все результаты – это следствие решений и действий людей. Самые успешные бизнес-модели и самые амбициозные идеи не имеют ни единого шанса на долгосрочный успех без сильной команды. Я глубоко убеждена в том, что таланты – это самая важная базовая потребность и основа любого бизнеса. В новой должности я буду заниматься реализацией HR-стратегии, которую ранее приняла компания. Надеюсь, что моя квалификация позволит сильной команде HR-бренда достичь амбициозных результатов».

Екатерина работает в компании с 2023 г., за это время она с нуля построила функцию финансового планирования и анализа «Авито». Помимо основной деятельности, Екатерина преподает собственный авторский курс «Финансы для FoodTech» в Национальном исследовательском университете ИТМО и обучает студентов в продуктовой магистратуре «Авито» и Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. Она имеет дополнительную специализацию коуча по стандартам ICF, более 10 лет выступает внутренним тренером и фасилитатором. Екатерина выросла в городе Североморск в семье врачей, с медалью закончила школу, а затем стала обладательницей красного диплома Российского Торгово-Экономического Университета.

На данный момент в «Авито» работает свыше 12 тыс. человек. Команда объединяет не только разработчиков и инженеров, но и креаторов, аналитиков, специалистов по клиентскому сервису, образованию, продажам, логистике и кадрам, юристов, маркетологов и других лидеров рынка. Комьюнити профессионалов объединено общими ценностями, которые закреплены в манифесте. Особая культура внутри компании поддерживается в том числе за счет работы разнообразных программ по мотивации и развитию лидерства.