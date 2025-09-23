CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Веб-сервисы
|

За последний год иркутяне стали слушать музыку на работе чаще

Цифровая экосистема МТС на основе данных сервиса «МТС Музыка» выяснила, что жители Иркутской области для создания рабочего настроя стали на 46% чаще включать музыку на работе. Регион также вошел в топ-15, где чаще всего работают под музыкальное сопровождение. Наибольшую долю среди слушателей занимают мужчины — 64 % и представители поколения миллениалов — 52%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За прошедший год пользователи заметно чаще стали слушать фоновую музыку на рабочем месте: количество воспроизведений треков из тематических плейлистов и миксов увеличилось на 46% по сравнению с предыдущим периодом. Пик рабочих прослушиваний за последние двенадцать месяцев пришелся на теплый сезон 2025 г.: июль, июнь и май. Реже всего трудились под музыку в марте, феврале, а также сентябре прошлого года.

Чаще всего работали под музыку миллениалы (возраст 25–41 лет): их доля составляет 52%. Следом идут представители поколения X (42–58 лет) — 33%, далее — бэби-бумеры (59–81 лет) — 9%, а зумеры (14–24 лет) предпочитали тишину на работе: их всего 5%.

Рабочие плейлисты иркутян преимущественно наполнены инструментальными композициями без вокала. Первое место среди любимых треков жителей Иркутской области для повышения продуктивности уверенно удерживает композиция Visional исполнителя Rastafair. Серебряную позицию занимает атмосферная песня Cosmos от Faniz, а на третьем месте трек Lights On Water от Pan American.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Лавров, Softline: Мы ставим на кластерную модель в эпоху системной цифровизации

Екатерина Немченко возглавила HR «Авито»

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

Владельцы iPhone Air и всех моделей iPhone 17 сообщили о проблемах с беспроводным подключением Wi-Fi

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Мы создали ИИ, который за 1 минуту помогает оформить 100 новых сотрудников

Бесплатна и доступна. «Яндекс» внедрил «Алису» в Max. На очереди — Telegram

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще