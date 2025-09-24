Fix Price реализовал проект автоматизации оформления командировок

Fix Price запустил цифровую платформу для управления процессами оформления командировок. Проект, реализация которого началась в компании год назад, завершен: теперь все командировки в Fix Price оформляются в электронном виде, без использования бумажных копий документов. Об этом CNews сообщили представители Fix Price.

Сотрудники сети совершают в среднем 1000 командировок в месяц, 12 тыс. в год. Теперь процесс оформления деловой поездки и ее оплаты консолидирован в одном месте. Платформа интегрирована с внутренней CRM-компании, что позволяет автоматически загружать и заверять электронной подписью все отчетные документы по командировке.

Процесс оформления командировок ускорился в два раза, удалось снизить число ошибок, сделать кросс-функциональный процесс более комфортным для всех участников. Кроме того, значительно сократилось потребление бумаги.

«Мы планомерно внедряем в нашу работу системы, позволяющие сокращать объем рутинных операций и сделать наши бизнес-процессы современными и экологичными. Данный проект – один из шагов на этом пути. Сеть постоянно растет: мы непрерывно ищем возможности для открытия новых точек и следим за работой существующих. Командировки – важный процесс, который значительно влияет на удовлетворенность работой в компании тех наших сотрудников, кто совершает их на постоянной основе», – сказал Алексей Черепецкой, руководитель Центра. компетенций HR Fix Price.

В Fix Price регулярно ездят в командировки сотрудники службы безопасности, региональные менеджеры и менеджеры по развитию сети.